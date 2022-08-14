В КНР пригрозили США гибелью после неожиданного визита на Тайвань

14 августа 2022 в 21:03 Размер текста - 17 +

В Китае негативно отнеслись в визиту США на Тайвань Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем Китай призывает США прекратить вмешательство во внутренние дела страны. Так спецпредставитель правительства Китая по делам Корейского полуострова Лю Сяомин отреагировал на визит официальных лиц США на Тайвань. «Это очень опасный ход, который сравним с игрой с огнем. И те, кто играет с огнем, погибнут от него. Мы призываем соответствующие страны твердо придерживаться принципа одного Китая, должным образом решать вопросы, связанные с Тайванем, прекратить вмешательство во внутренние дела Китая», — написал Сяомин в Twitter (заблокирован в РФ). Те, кто препятствует воссоединению Китая с островом, столкнутся с «великой стальной стеной», которую выковали более 1,4 млрд китайцев, заявил политик. Reuters сообщает со ссылкой на Минобороны Тайваня, что 11 китайских военных самолетов вошли в зону ПВО острова. Новая американская делегация прилетела на Тайвань и будет там с 14 по 15 августа. Эта поездка не анонсировалась заранее. Целью визита будет встреча с высшим руководством острова, передает «Царьград». Ранее Китай начал военные учения у Тайваня из-за визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Китай призывает США прекратить вмешательство во внутренние дела страны. Так спецпредставитель правительства Китая по делам Корейского полуострова Лю Сяомин отреагировал на визит официальных лиц США на Тайвань. «Это очень опасный ход, который сравним с игрой с огнем. И те, кто играет с огнем, погибнут от него. Мы призываем соответствующие страны твердо придерживаться принципа одного Китая, должным образом решать вопросы, связанные с Тайванем, прекратить вмешательство во внутренние дела Китая», — написал Сяомин в Twitter (заблокирован в РФ). Те, кто препятствует воссоединению Китая с островом, столкнутся с «великой стальной стеной», которую выковали более 1,4 млрд китайцев, заявил политик. Reuters сообщает со ссылкой на Минобороны Тайваня, что 11 китайских военных самолетов вошли в зону ПВО острова. Новая американская делегация прилетела на Тайвань и будет там с 14 по 15 августа. Эта поездка не анонсировалась заранее. Целью визита будет встреча с высшим руководством острова, передает «Царьград». Ранее Китай начал военные учения у Тайваня из-за визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.