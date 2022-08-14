Историк Хомский: Запад должен взять пример с СССР

Историк считает, что Западу стоит поучиться у СССР решать международные конфликты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

СССР во время Карибского кризиса отступил, когда США потребовали больше не помогать Кубе. Теперь Западу стоит взять пример с СССР в ситуации с конфликтом на Украине, такое мнение высказал американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский.

Историк считает, что недипломатический вариант решения конфликта будет разрушителен для Украины, поэтому стоит выбрать путь переговоров. «Во время Карибского кризиса Вашингтон потребовал от Москвы перестать помогать Кубе защищаться от возможного нападения США, а Советский Союз отступил. Сейчас же попятиться должен Запад», — заявил Хомский в интервью немецкой газете Die Welt (заблокирована в России). Информацию передает РИА «Новости».

По его словам, НАТО толкают Украину на необдуманные поступки, поэтому будут полностью ответственны за происходящее. На Западе считают, что если Киев просит оружие, то его нужно предоставить, но политикам стоит задуматься, цитирует «Царьград» Хомского.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал целью помощь жителям Донбасса, а также проведение демилитаризации Украины. Западные страны поставляют Украине оружие и поддерживают руководство страны. Российские военные периодически уничтожают склады с западным оружием на Украине.