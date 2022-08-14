«Ведомости»: эсеры определились с кандидатом в президенты России

Захар Прилепин отрицает слухи о его выдвижению на выборы президента РФ в 2024 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду» Захар Прилепин собирается участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом сообщают источники «Ведомостей».

Собеседник газеты в партии заявил, что Захар Прилепин хочет показать администрации президента, что может принять участие в президентских выборах. Потому сопредседатель «Справедливой России» выстраивает отдельную от партии штабную структуру и ведет активную деятельность в регионах, добавил он.

По словам другого источника в партии, желание Прилепина баллотироваться на выборы президента выглядит довольно логичным. Он подчеркнул, что председатель «Справедливой России» Сергей Миронов не выдвигался на предыдущих выборах, так как «не может бороться против первого лица». Однако, отмечает собеседник, в администрации президента пока что «не лучшим образом» воспринимают инициативу Прилепина.

В разговоре с газетой Захар Прилепин отметил, что в его первоочередные планы входит возращение в Киев, деоккупация российской культуры и завершение биографии писателя Михаила Шолохова. «По поводу сказанного вами нет ни одной даже брезжащей мысли», —прокомментировал сопредседатель «Справедливой России» информацию о своем выдвижении.

Выборы президента России пройдут в марте 2024 года. Ранее политолог Валерий Соловей со ссылкой на собственные источники заявил, что президент РФ Владимир Путин поручил своему окружению подготовить список преемников.