Власти Запорожья предложили объявить режим тишины на АЭС

Владимир Рогов считает, что введение режима тишины и санкций за его нарушение, «отрезвило бы головы» украинцев Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На Запорожской АЭС, которая подвергается постоянным обстрелам, стоит ввести режим тишины, а также наложить санкции на тех, кто его нарушит. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Руководству ООН и главе дипломатии Евросоюза надо не о демилитаризации заявлять, а о введении режима тишины, а также предусмотреть не просто санкции за его нарушение, а жесточайшие санкции за обстрелы АЭС. Думаю, это бы отрезвило бы головы украинских националистов, шантажирующих и ставящих своими обстрелами весь мир под угрозу ядерной катастрофы», — приводит слова Рогова РИА «Новости».

Ранее Рогов заявил, что Киев стремится к реализации сценария выброса радиации на ЗАЭС, чтобы остановить дальнейшее продвижение России. По его словам, добиться этого ВСУ пытаются путем нанесения ударов по комплексу хранилища отработанных ядерных отходов и контуру охлаждения реакторов АЭС, что создает угрозу нового Чернобыля в Европе. Запорожская АЭС располагается на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар и является самой крупной по числу блоков атомной электростанцией в Европе.