Курганцам отменили единственный автобус до районной больницы

Житель Каргапольского района жалуется на отсутствие автобуса до больницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Каргапольского муниципального округа (МО) Курганской области не могут добраться до районной больницы из-за отсутствия автобуса. По словам администрации, это был единственный маршрут. Об этом говорится в группе «Инцидент | Каргаполье» в соцсети «ВКонтакте».

«Запустите, пожалуйста, автобус по направлению вокзал — больница. Приехал из села Чаши, а добраться до больницы целая проблема!» — пишет анонимный пользователь.

Администрация Каргапольского МО в комментариях к посту ответила, что Каргапольский МУГПП, осуществлявший пассажирские перевозки на территории района, прекратил работу в связи с окончание срока действия лицензии. «Администрация предпринимает необходимые меры в рамках полномочий. В рамках законодательства допуск перевозчиков на маршрутную сеть осуществляется на основании результатов открытых конкурсов, при проведении которых действует принцип добровольности», — говорится в ответе.

Как указано в сообщении, в 2019 году на конкурс была подана одна заявка. При этом перевозчик прекратил автобусное сообщение и маршрут был закрыт из-за его нерентабельности. «С тех пор для участия в конкурсе никто не заявлялся. Работа в данном направлении продолжается. Надеемся на положительный исход», — отмечают представители администрации.

Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана обвинила перевозчика Виктора Мунтяна, который ранее жаловался, что из-за сокращения двух автобусов десятки работников останутся без работы, специально нагнетают обстановку. Глава города Елена Ситникова считает, что водители и кондукторы смогут найти работу на других маршрутах.