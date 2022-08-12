Водителям и кондукторам, чьи маршруты сократили, обещают найти новую работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Власти Кургана считают, что перевозчик Виктор Мунтян, который ранее жаловался, что из-за сокращения двух автобусов десятки работников останутся без работы, специально нагнетает обстановку. По словам мэра Елены Ситниковой, водители и кондукторы смогут найти работу на других маршрутах. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«Заявления перевозчика о том, что сокращение маршрутов грозит потерей работы водителям и кондукторам, является неверными. Идет раскачивание, специально нагнетается обстановка. По данным главного управления по труду и занятости населения, актуальные вакансии от перевозчиков есть. Поэтому говорить, что все люди останутся без работы, это недостоверно. Я уверена, что работу мы любому человеку найдем», — сказала Ситникова.

В мэрии также объяснили, что отмена маршрутов №368 и №381 связана с тем, что 15 августа у перевозчика истекает срок действия свидетельств. «Те перевозчики, у которых они заканчивались в 2022 году, были заранее уведомлены о том, что действия свидетельств продлеваться с ними не будут. Это связано с переходом на новый регулируемый тариф. Если на маршруте освобождаются рабочие места, то несложно перевести этих работников на другие маршруты, где срок действия свидетельства еще не закончился», — отметил директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков. По данным мэрии, у перевозчика, обслуживающего маршруты №368 и №381, на обслуживании находится еще пять маршрутов.

Ранее стало известно, что в 2023 года в Кургане введут 40 новых маршрутов взамен 51 старого. Среди перевозчиков появились опасения, что с переходом на новую систему некоторые предприниматели могут отказаться от убыточных маршрутов.