Тюменские власти отчитались о тратах на ХМАО и ЯНАО

15 августа 2022 в 12:09 Размер текста - 17 +

На организацию переезда жителей ЯНАО в Тюменскую область выделено 3 млрд рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Более 650 семей, переезжающих из ЯНАО в Тюменскую область, смогут приобрести жилье за счет субсидий программы «Сотрудничество». Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Там уточнили, что в 2022 году на эти цели было выделено 3 млрд рублей. «На Ямале предусмотрены социальные выплаты на приобретение жилья для пенсионеров, переезжающих на постоянное жительство в южные районы Тюменской области. В 2022 году на эти цели планируется направить 3 млрд рублей. В результате приобрести жилье в Тюменской области смогут более 650 семей. Для жителей Югры предусмотрены субсидии на покупку жилья внутри автономного округа. Это также примерно 3 млрд рублей», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области. Там добавили, что 2 млрд рублей будет направлено на организацию оказания медпомощи жителям Югры в период пандемии коронавируса. В свою очередь, Ямал направил средства на оказание специализированной медпомощи жителям автономного округа в больницах Тюменской области. С привлечением средств программы «Сотрудничество» строится участок автодороги Надым — Салехард в ЯНАО и путепровод с транспортной развязкой в Новом Уренгое. Также идет реконструкция участков дороги Сургут — Салехард. «Сегодня механизм сотрудничества отработан и понятен. Мы гибко реагируем на все предложения. Главное, что программа выполняет основную задачу — реализация проектов, которые являются для нас общими и направлены на улучшение качества жизни на Ямале, в Югре и Тюменской области», — сообщили в инфоцентре со ссылкой на слова губернатора Тюменской области Александра Моора. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Более 650 семей, переезжающих из ЯНАО в Тюменскую область, смогут приобрести жилье за счет субсидий программы «Сотрудничество». Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Там уточнили, что в 2022 году на эти цели было выделено 3 млрд рублей. «На Ямале предусмотрены социальные выплаты на приобретение жилья для пенсионеров, переезжающих на постоянное жительство в южные районы Тюменской области. В 2022 году на эти цели планируется направить 3 млрд рублей. В результате приобрести жилье в Тюменской области смогут более 650 семей. Для жителей Югры предусмотрены субсидии на покупку жилья внутри автономного округа. Это также примерно 3 млрд рублей», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области. Там добавили, что 2 млрд рублей будет направлено на организацию оказания медпомощи жителям Югры в период пандемии коронавируса. В свою очередь, Ямал направил средства на оказание специализированной медпомощи жителям автономного округа в больницах Тюменской области. С привлечением средств программы «Сотрудничество» строится участок автодороги Надым — Салехард в ЯНАО и путепровод с транспортной развязкой в Новом Уренгое. Также идет реконструкция участков дороги Сургут — Салехард. «Сегодня механизм сотрудничества отработан и понятен. Мы гибко реагируем на все предложения. Главное, что программа выполняет основную задачу — реализация проектов, которые являются для нас общими и направлены на улучшение качества жизни на Ямале, в Югре и Тюменской области», — сообщили в инфоцентре со ссылкой на слова губернатора Тюменской области Александра Моора.