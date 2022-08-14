Знакомые рассказали о семье погибшей пермской девочки

15 августа 2022 в 12:22 Размер текста - 17 +

Появились подробности о семье погибшей 6-летней пермячки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Девочка, найденная мертвой в Верхнечусовских городках, воспитывалась в хорошей и дружелюбной семье с адекватными родителями. Знакомые с семьей пермяки поделились с URA.RU своим мнением о родных погибшей. «Семья адекватная, дружелюбная, родителям обоим по 33-34 года, они местные, долго дружили со школы, потом поженились и вот родилась дочка. Спустя какое-то время появился еще один ребенок, ему сейчас два года. Это очень жутко. В Городках раньше никогда не пропадали дети», — рассказала агентству знакомая семьи. По одной из версий тело девочки могли подбросить. Пермяки, принимавшие участие в поисках ребенка, сообщали в соцсетях, что не единожды прочесывали место, где была обнаружена погибшая. По другой версии, колодец, где обнаружили ребенка, был закрыт крышкой и туда попросту могли не заглянуть во время поисков. URA.RU писало, что девочка пропала в поселке Верхнечусовские городки 12 августа. В ходе поисков ребенка, следователями было осмотрено более 130 домов и автомобилей, были привлечены волонтеры и местные жители, тело погибшего ребенка удалось обнаружить только на третий день поисков.

Девочка, найденная мертвой в Верхнечусовских городках, воспитывалась в хорошей и дружелюбной семье с адекватными родителями. Знакомые с семьей пермяки поделились с URA.RU своим мнением о родных погибшей. «Семья адекватная, дружелюбная, родителям обоим по 33-34 года, они местные, долго дружили со школы, потом поженились и вот родилась дочка. Спустя какое-то время появился еще один ребенок, ему сейчас два года. Это очень жутко. В Городках раньше никогда не пропадали дети», — рассказала агентству знакомая семьи. По одной из версий тело девочки могли подбросить. Пермяки, принимавшие участие в поисках ребенка, сообщали в соцсетях, что не единожды прочесывали место, где была обнаружена погибшая. По другой версии, колодец, где обнаружили ребенка, был закрыт крышкой и туда попросту могли не заглянуть во время поисков. URA.RU писало, что девочка пропала в поселке Верхнечусовские городки 12 августа. В ходе поисков ребенка, следователями было осмотрено более 130 домов и автомобилей, были привлечены волонтеры и местные жители, тело погибшего ребенка удалось обнаружить только на третий день поисков.