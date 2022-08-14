14 августа 2022
13 августа 2022

Знакомые рассказали о семье погибшей пермской девочки

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган , ребенок, семья, родители, парк, материнский капитал, отдых, молодая семья, молодые родители
Появились подробности о семье погибшей 6-летней пермячки Фото:

Девочка, найденная мертвой в Верхнечусовских городках, воспитывалась в хорошей и дружелюбной семье с адекватными родителями. Знакомые с семьей пермяки поделились с URA.RU своим мнением о родных погибшей.

«Семья адекватная, дружелюбная, родителям обоим по 33-34 года, они местные, долго дружили со школы, потом поженились и вот родилась дочка. Спустя какое-то время появился еще один ребенок, ему сейчас два года. Это очень жутко. В Городках раньше никогда не пропадали дети», — рассказала агентству знакомая семьи.

По одной из версий тело девочки могли подбросить. Пермяки, принимавшие участие в поисках ребенка, сообщали в соцсетях, что не единожды прочесывали место, где была обнаружена погибшая. По другой версии, колодец, где обнаружили ребенка, был закрыт крышкой и туда попросту могли не заглянуть во время поисков.

URA.RU писало, что девочка пропала в поселке Верхнечусовские городки 12 августа. В ходе поисков ребенка, следователями было осмотрено более 130 домов и автомобилей, были привлечены волонтеры и местные жители, тело погибшего ребенка удалось обнаружить только на третий день поисков.

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Девочка, найденная мертвой в Верхнечусовских городках, воспитывалась в хорошей и дружелюбной семье с адекватными родителями. Знакомые с семьей пермяки поделились с URA.RU своим мнением о родных погибшей. «Семья адекватная, дружелюбная, родителям обоим по 33-34 года, они местные, долго дружили со школы, потом поженились и вот родилась дочка. Спустя какое-то время появился еще один ребенок, ему сейчас два года. Это очень жутко. В Городках раньше никогда не пропадали дети», — рассказала агентству знакомая семьи. По одной из версий тело девочки могли подбросить. Пермяки, принимавшие участие в поисках ребенка, сообщали в соцсетях, что не единожды прочесывали место, где была обнаружена погибшая. По другой версии, колодец, где обнаружили ребенка, был закрыт крышкой и туда попросту могли не заглянуть во время поисков. URA.RU писало, что девочка пропала в поселке Верхнечусовские городки 12 августа. В ходе поисков ребенка, следователями было осмотрено более 130 домов и автомобилей, были привлечены волонтеры и местные жители, тело погибшего ребенка удалось обнаружить только на третий день поисков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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