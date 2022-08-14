Захарова сравнила обыски у Трампа с делом баскетболистки Грайнер

Мария Захарова нашла несостыковку в позиции Вашингтона Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Баскетболистку УГМК посадили за контрабанду наркотиков

Позиция властей США, назвавших неприемлемым приговор экс-баскетболистке УГМК Бриттни Грайнер, осужденной в России за контрабанду и хранение наркотиков, нелогична. Поскольку в такой же резонансной ситуации обысков в доме экс-президента Дональда Трампа Белый дом хранит молчание. Об этом высказалась представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя заявление американский властей, что решение суда приговорить Грайнер к девяти годам лишения свободы, является «неприемлемым», Захарова напомнила, что сама баскетболистка признала наличие у себя наркотических веществ. В то же время, заметила представитель МИД, Вашингтон отказывается как-либо обсуждать обыски в поместье Трампа, прошедшие 8 августа.

«На каком основании слова американской баскетболистки о наличии у нее запрещенных к провозу наркотических веществ ставятся Белым домом под сомнения. А экстраординарное событие, которое вызывает вопросы у всех Штатов — обыски в частном доме предыдущего главы государства, изъятие документов, которые, как утверждается, имеют отношение к национальной безопасности США, — нет?» — написала Захарова в своем telegram-канале.

Бриттни Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево с несколькими капсулами гашишного масла. Суд приговорил бывшую баскетболистку УГМК (Екатеринбург) к девяти годам лишения свободы. Дипломаты США на протяжение процесса предлагали обменять баскетболистку на других заключенных, в частности, на бизнесмена Виктора Бута.