Захарова сравнила обыски у Трампа с делом баскетболистки Грайнер

Позиция властей США, назвавших неприемлемым приговор экс-баскетболистке УГМК Бриттни Грайнер, осужденной в России за контрабанду и хранение наркотиков, нелогична. Поскольку в такой же резонансной ситуации обысков в доме экс-президента Дональда Трампа Белый дом хранит молчание. Об этом высказалась представитель МИД РФ Мария Захарова.
Комментируя заявление американский властей, что решение суда приговорить Грайнер к девяти годам лишения свободы, является «неприемлемым», Захарова напомнила, что сама баскетболистка признала наличие у себя наркотических веществ. В то же время, заметила представитель МИД, Вашингтон отказывается как-либо обсуждать обыски в поместье Трампа, прошедшие 8 августа.
«На каком основании слова американской баскетболистки о наличии у нее запрещенных к провозу наркотических веществ ставятся Белым домом под сомнения. А экстраординарное событие, которое вызывает вопросы у всех Штатов — обыски в частном доме предыдущего главы государства, изъятие документов, которые, как утверждается, имеют отношение к национальной безопасности США, — нет?» — написала Захарова в своем telegram-канале.
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Позиция властей США, назвавших неприемлемым приговор экс-баскетболистке УГМК Бриттни Грайнер, осужденной в России за контрабанду и хранение наркотиков, нелогична. Поскольку в такой же резонансной ситуации обысков в доме экс-президента Дональда Трампа Белый дом хранит молчание. Об этом высказалась представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментируя заявление американский властей, что решение суда приговорить Грайнер к девяти годам лишения свободы, является «неприемлемым», Захарова напомнила, что сама баскетболистка признала наличие у себя наркотических веществ. В то же время, заметила представитель МИД, Вашингтон отказывается как-либо обсуждать обыски в поместье Трампа, прошедшие 8 августа. «На каком основании слова американской баскетболистки о наличии у нее запрещенных к провозу наркотических веществ ставятся Белым домом под сомнения. А экстраординарное событие, которое вызывает вопросы у всех Штатов — обыски в частном доме предыдущего главы государства, изъятие документов, которые, как утверждается, имеют отношение к национальной безопасности США, — нет?» — написала Захарова в своем telegram-канале. Бриттни Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево с несколькими капсулами гашишного масла. Суд приговорил бывшую баскетболистку УГМК (Екатеринбург) к девяти годам лишения свободы. Дипломаты США на протяжение процесса предлагали обменять баскетболистку на других заключенных, в частности, на бизнесмена Виктора Бута.