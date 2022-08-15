Военные ДНР и РФ прорвали линию обороны рядом с Угледаром

В ДНР официально сообщили о прорыве линии обороны Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские военные совместно с Народной милицией ДНР прорвали линию обороны рядом с населенным пунктом Угледар. Об этом рассказал замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Если говорить про Угледар, мы можем официально сказать, что мы прорвали линию обороны, которая находилась рядом с этим населенным пунктом. Развиваем успех в том направлении, которое обозначено по генеральному плану освобождения нашей территории», — заявил Басурин в эфире «Россия-1».

Силы ДНР освободили в марте почти 100 населенных пунктов, в том числе Угледар, передает RT. В апреле российские военные блокировали Угледар, сообщает «Национальная служба новостей». Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса.