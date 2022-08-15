Военные ДНР и РФ прорвали линию обороны рядом с Угледаром

Российские военные совместно с Народной милицией ДНР прорвали линию обороны рядом с населенным пунктом Угледар. Об этом рассказал замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Если говорить про Угледар, мы можем официально сказать, что мы прорвали линию обороны, которая находилась рядом с этим населенным пунктом. Развиваем успех в том направлении, которое обозначено по генеральному плану освобождения нашей территории», — заявил Басурин в эфире «Россия-1».
Силы ДНР освободили в марте почти 100 населенных пунктов, в том числе Угледар, передает RT. В апреле российские военные блокировали Угледар, сообщает «Национальная служба новостей». Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса.
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Российские военные совместно с Народной милицией ДНР прорвали линию обороны рядом с населенным пунктом Угледар. Об этом рассказал замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «Если говорить про Угледар, мы можем официально сказать, что мы прорвали линию обороны, которая находилась рядом с этим населенным пунктом. Развиваем успех в том направлении, которое обозначено по генеральному плану освобождения нашей территории», — заявил Басурин в эфире «Россия-1». Силы ДНР освободили в марте почти 100 населенных пунктов, в том числе Угледар, передает RT. В апреле российские военные блокировали Угледар, сообщает «Национальная служба новостей». Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса.