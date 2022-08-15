Экономист: Россия не сможет отказаться от доллара

15 августа 2022 в 15:54 Размер текста - 17 +

Россия сокращает роль доллара в своей экономике Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Доллары и евро «бьют» по рублю Россия не сможет полностью отказаться от доллара, поскольку является членом Международного валютного фонда (МВФ) и имеет резервы, которые привязаны к американской валюте. Об этом в беседе с URA.RU заявила доцент кафедры мировой экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук Галина Кузнецова. «Отказаться от доллара невероятно ни при каких условиях, потому что это мировая валюта. Россия — член МВФ. Как известно, любая страна-участник МВФ имеет свои резервы SDR — Special Drawing Rights (искусственное резервное и платежное средство, эмитируемое МВФ — прим. URA.RU) привязана к доллару. Нет ни одной страны, кроме Северной Кореи, о которой мы можем сказать, что она не является участником международных экономических и финансовых отношений. Я не думаю, что мы превратимся в Северную Корею», — сказала Галина Кузнецова. По ее словам, только у РФ только китайский юань остался среди резервных валют дружественных стран. «Я не вижу такого сценария, где бы доллар не участвовал в российской экономике, поэтому дедолларизация до нуля нереальна и невероятна. Может происходить сокращение доли доллара и евро в расчетах, перевод каких-то сделок на национальную валюту или на юань, потому что из резервных валют мы поделили весь мир на дружественный или недружественный, но есть пять резервных валют. Юань пока относится к валюте, которая для нас является дружественной, остальные мы отсекли», — добавила собеседница агентства. Ранее эксперты факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ выразили мнение, что влияние доллара США в мире будет ослабевать. Они считают, что это произойдет из-за утраты доверия государств к американской валюте. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия не сможет полностью отказаться от доллара, поскольку является членом Международного валютного фонда (МВФ) и имеет резервы, которые привязаны к американской валюте. Об этом в беседе с URA.RU заявила доцент кафедры мировой экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук Галина Кузнецова. «Отказаться от доллара невероятно ни при каких условиях, потому что это мировая валюта. Россия — член МВФ. Как известно, любая страна-участник МВФ имеет свои резервы SDR — Special Drawing Rights (искусственное резервное и платежное средство, эмитируемое МВФ — прим. URA.RU) привязана к доллару. Нет ни одной страны, кроме Северной Кореи, о которой мы можем сказать, что она не является участником международных экономических и финансовых отношений. Я не думаю, что мы превратимся в Северную Корею», — сказала Галина Кузнецова. По ее словам, только у РФ только китайский юань остался среди резервных валют дружественных стран. «Я не вижу такого сценария, где бы доллар не участвовал в российской экономике, поэтому дедолларизация до нуля нереальна и невероятна. Может происходить сокращение доли доллара и евро в расчетах, перевод каких-то сделок на национальную валюту или на юань, потому что из резервных валют мы поделили весь мир на дружественный или недружественный, но есть пять резервных валют. Юань пока относится к валюте, которая для нас является дружественной, остальные мы отсекли», — добавила собеседница агентства. Ранее эксперты факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ выразили мнение, что влияние доллара США в мире будет ослабевать. Они считают, что это произойдет из-за утраты доверия государств к американской валюте.