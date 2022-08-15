Из Челябинска запустили новые авиарейсы в Турцию

Программа полетов рассчитана до 27 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Турецкая компания Southwind Airlines запустила из Челябинска новые рейсы в Анталью. В пресс-службе аэропорта им. И.В.Курчатова URA.RU сообщили, что программа полетов рассчитана до конца октября.

«Southwind Airlines будет выполнять прямые рейсы по маршруту Анталья — Челябинск — Анталья по вторникам и пятницам. Время вылета из Челябинска: в 01:15 по местному времени, прилет в Анталью в 04:40 по времени аэропорта прибытия», — сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского аэропорта.

Помимо Челябинска компания совершает авиаперелеты из Екатеринбурга, Перми, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Казани. Компанию создали специально для того, чтобы не потерять российский рынок из-за санкций, введенных со стороны Запада и ЕС против РФ.

Усиление санкционного давления связано с началом спецоперации РФ на Украине. Многие страны закрыли свое воздушное пространство для российских авиаперевозчиков. Россия, в свою очередь, сделала то же самое. Сейчас многие лидеры западных стран обсуждают возможность изолировать россиян, запретив им въезжать в ЕС.