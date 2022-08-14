Ежегодная поездка главы ЯНАО возглавила федеральный рейтинг

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов сейчас работает в Надыме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Честный маршрут» (поездка по региону) губернатора ЯНАО возглавила топ-10 репутационных кейсов глав регионов. Об этом сообщает telegram-канал «ПолитологОрлов».

«Топ-10 репутационных кейсов глав регионов за 8 — 14 августа. Дмитрий Артюхов — в фокусе позитивного внимания в связи с подготовкой к очередному „Честному маршруту“. <…>Население, эксперты и региональная элита считают эту практику удачным примером сочетания онлайн и офлайн взаимодействия с гражданами», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что такое общение с ямальцами помогает поддерживать Артюхову имидж открытого политика. Во время своей поездки глава региона не только посещает соцобъекты и места, на которые просят обратить жители городов, но и проводит в каждом городе встречи с населением.

Ранее сообщалось, что сегодня, 15 августа, Артюхов уже отправился в свою ежегодную поездку. Первым пунктом его остановки стал Надым.