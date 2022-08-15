Верховная рада поддержала продление мобилизации на 90 дней

15 августа 2022 в 16:38 Размер текста - 17 +

На Украине продлят военное положение Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Верховная рада поддержала продление мобилизации на Украине до ноября 2022 года. Об этом рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк. «Парламент поддержал продление военного положения на 90 суток до 21 ноября 2022 года. Также Совет поддержал утверждение Указа о „Продлении срока проведения общей мобилизации“. Оба голосования „за“ — 328 депутатов», — написал Железняк в своем telegram-канале. На Украине ввели военное положение после того, как Россия начала спецоперацию 24 февраля. Целью таких вынужденных мер стала демилитаризация Украины, а также помощь Донбассу, отмечал президент РФ Владимир Путин. После этого на Украине продлили действие военного положения до апреля. В Минобороны РФ заявляли, что украинские военные бросают свои позиции и отказываются сражаться, передает телеканал 360.

Верховная рада поддержала продление мобилизации на Украине до ноября 2022 года. Об этом рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк. «Парламент поддержал продление военного положения на 90 суток до 21 ноября 2022 года. Также Совет поддержал утверждение Указа о „Продлении срока проведения общей мобилизации“. Оба голосования „за“ — 328 депутатов», — написал Железняк в своем telegram-канале. На Украине ввели военное положение после того, как Россия начала спецоперацию 24 февраля. Целью таких вынужденных мер стала демилитаризация Украины, а также помощь Донбассу, отмечал президент РФ Владимир Путин. После этого на Украине продлили действие военного положения до апреля. В Минобороны РФ заявляли, что украинские военные бросают свои позиции и отказываются сражаться, передает телеканал 360.