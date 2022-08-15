Источник рассказал о претендентах на пост мэра Березников

В числе возможных претендентов на освободившийся сегодня пост мэра Березников (Пермский край) источники URA.RU в политэлитах называют спикера местной думы, технического директора ПАО «Уралкалий» Эдуарда Смирнова и гендиректора ООО «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление» Михаила Кузвесова. Трест принадлежит «Уралкалию».
«Ходила информация, что среди претендентов на пост главы значатся Кузвесов и Смирнов», — отметил источник. Скорее всего, новый глава будет связан с «Уралкалием». У компании — большинство в местной думе.
Собеседник в администрации губернатора отмечает, что пока список претендентов не сформирован. Сейчас идут консультации.
Пост главы Березников стал вакантным после увольнения по собственному желанию с должности мэра выходца с «Уралхима» Константина Светлакова. На внеочередном заседании 15 августа депутаты единогласно поддержали его уход. Светлаков, который проработал в должности меньше двух лет, ушел, по его признанию, «по семейным обстоятельствам». Но на самом деле у него не сложились отношения с местными элитами и даже с «Уралкалием», который и лоббировал его назначение на пост мэра.
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В числе возможных претендентов на освободившийся сегодня пост мэра Березников (Пермский край) источники URA.RU в политэлитах называют спикера местной думы, технического директора ПАО «Уралкалий» Эдуарда Смирнова и гендиректора ООО «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление» Михаила Кузвесова. Трест принадлежит «Уралкалию». «Ходила информация, что среди претендентов на пост главы значатся Кузвесов и Смирнов», — отметил источник. Скорее всего, новый глава будет связан с «Уралкалием». У компании — большинство в местной думе. Собеседник в администрации губернатора отмечает, что пока список претендентов не сформирован. Сейчас идут консультации. Пост главы Березников стал вакантным после увольнения по собственному желанию с должности мэра выходца с «Уралхима» Константина Светлакова. На внеочередном заседании 15 августа депутаты единогласно поддержали его уход. Светлаков, который проработал в должности меньше двух лет, ушел, по его признанию, «по семейным обстоятельствам». Но на самом деле у него не сложились отношения с местными элитами и даже с «Уралкалием», который и лоббировал его назначение на пост мэра.