Источник рассказал о претендентах на пост мэра Березников

Сейчас краевые власти начали консультации по кандидатуре будущего мэра Березников Фото: Анна Майорова © URA.RU

В числе возможных претендентов на освободившийся сегодня пост мэра Березников (Пермский край) источники URA.RU в политэлитах называют спикера местной думы, технического директора ПАО «Уралкалий» Эдуарда Смирнова и гендиректора ООО «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление» Михаила Кузвесова. Трест принадлежит «Уралкалию».

«Ходила информация, что среди претендентов на пост главы значатся Кузвесов и Смирнов», — отметил источник. Скорее всего, новый глава будет связан с «Уралкалием». У компании — большинство в местной думе.

Собеседник в администрации губернатора отмечает, что пока список претендентов не сформирован. Сейчас идут консультации.

Пост главы Березников стал вакантным после увольнения по собственному желанию с должности мэра выходца с «Уралхима» Константина Светлакова. На внеочередном заседании 15 августа депутаты единогласно поддержали его уход. Светлаков, который проработал в должности меньше двух лет, ушел, по его признанию, «по семейным обстоятельствам». Но на самом деле у него не сложились отношения с местными элитами и даже с «Уралкалием», который и лоббировал его назначение на пост мэра.