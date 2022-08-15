Единороссы предопределили исход выборов главы челябинского района

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Доминирование в депутатском корпусе Чесменского района единороссов делает итог выборов предсказуемым Фото:

Кандидатом от «Единой России» в главы Чесменского района (Челябинская область) стала действующий руководитель муниципалитета Татьяна Жморщук. Об этом сообщили URA.RU в региональном отделении партии. Теперь за нее обязаны проголосовать большинство чесменских депутатов.

«Кандидатура Жморщук согласована. Заседание кадровой комиссии прошло 15 августа», — сообщили URA.RU в исполкоме регионального отделения «ЕР».

По итогам заседания конкурсной комиссии к участию в выборах допущена сама Жморщук и ее первый заместитель, Инна Тимашова. Депутаты должны сделать свой выбор 18 августа. Поскольку в районном собрании преобладают единороссы, итог выборов предсказуем — члены «ЕР» обязаны проголосовать за кандидата, одобренного партийной комиссией на областном уровне.

Помимо Жморщук и Тимашовой, в конкурсе участвовали депутат районного собрания Константин Олейник и технический директор ООО «ДЕЗ Калининского района» (Челябинск) Михаил Галкин. Полномочия действующей главы района истекают в конце августа.

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Кандидатом от «Единой России» в главы Чесменского района (Челябинская область) стала действующий руководитель муниципалитета Татьяна Жморщук. Об этом сообщили URA.RU в региональном отделении партии. Теперь за нее обязаны проголосовать большинство чесменских депутатов. «Кандидатура Жморщук согласована. Заседание кадровой комиссии прошло 15 августа», — сообщили URA.RU в исполкоме регионального отделения «ЕР». По итогам заседания конкурсной комиссии к участию в выборах допущена сама Жморщук и ее первый заместитель, Инна Тимашова. Депутаты должны сделать свой выбор 18 августа. Поскольку в районном собрании преобладают единороссы, итог выборов предсказуем — члены «ЕР» обязаны проголосовать за кандидата, одобренного партийной комиссией на областном уровне. Помимо Жморщук и Тимашовой, в конкурсе участвовали депутат районного собрания Константин Олейник и технический директор ООО «ДЕЗ Калининского района» (Челябинск) Михаил Галкин. Полномочия действующей главы района истекают в конце августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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