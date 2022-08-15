В Перми узбеки сформировали танковый батальон на Украину

Танковый батальон добровольцев намерен скоро отправиться на Донбасс Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

В Пермском крае сформировали добровольческий танковый батальон для отправки на Донбасс. Собранное подразделение называется «Молот». Информация размещена на странице сообщества «Ветераны-танкисты Пермского края» социальной сети «ВКонтакте».

«Пермский танковый добровольческий батальон „Молот“ сформирован и проходит необходимую подготовку. После проведения слаживания они отправятся для участия в специальной военной операции по защите жителей Донбасса», — указано в сообществе.

В своей группе ветераны-танкисты также информируют о том, в Пермском крае продолжается формирование второго Пермского добровольческого батальона «Парма». Ранее URA.RU сообщало, что члены общественной организации «Общество центральной Азии узбеков Пермского края» решили сформировать добровольческий батальон для отправки на Украину. Председатель организации Джахонгир Джалолов заявил, что таким образом узбеки должны «оправдать хлеб», который едят в России. После этого заявления он пожаловался на «колоссальное давление и угрозы» со стороны узбеков, проживающих не только в России, но и за рубежом.