В Китае описали решительные меры РФ при нападении НАТО на Крым

16 августа 2022 в 04:57 Размер текста - 17 +

Россия нанесет ракетный удар по Лондону, если НАТО нападет на Крым, пишет Sina Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU Если НАТО вторгнется в Крым, Россия в ответ нанесет ракетный удар по Лондону. Такую версию озвучил обозреватель китайского портала Sina. По его словам, Москва готова к самым решительным мерам. «Как только НАТО нападет на Крым, это будет равносильно объявлению России войны, и Москва тут же запустит ракеты по Лондону, чтобы показать миру последствия своего гнева», — пишет издание. Обозреватель отметил, что Запад заинтересован в нестабильной международной обстановке и вооруженных конфликтах, так как благодаря этому страны НАТО смогут получать прибыль от продажи оружия и технологий. Крым вошел в состав России в 2014 году после проведения референдума. Однако украинские власти по-прежнему сохраняют претензии на полуостров. Угрозы о возвращении Крыма военным путем участились во время российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, в августе президент республики Владимир Зеленский подписал указ об образовании консультативного совета по возвращению Крыма. Однако, как утверждает политолог Ростислав Ищенко, украинский лидер теряет поддержку Запада из-за своего нежелания идти на территориальные уступки ради сохранения мира на Украине.

Если НАТО вторгнется в Крым, Россия в ответ нанесет ракетный удар по Лондону. Такую версию озвучил обозреватель китайского портала Sina. По его словам, Москва готова к самым решительным мерам. «Как только НАТО нападет на Крым, это будет равносильно объявлению России войны, и Москва тут же запустит ракеты по Лондону, чтобы показать миру последствия своего гнева», — пишет издание. Обозреватель отметил, что Запад заинтересован в нестабильной международной обстановке и вооруженных конфликтах, так как благодаря этому страны НАТО смогут получать прибыль от продажи оружия и технологий. Крым вошел в состав России в 2014 году после проведения референдума. Однако украинские власти по-прежнему сохраняют претензии на полуостров. Угрозы о возвращении Крыма военным путем участились во время российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, в августе президент республики Владимир Зеленский подписал указ об образовании консультативного совета по возвращению Крыма. Однако, как утверждает политолог Ростислав Ищенко, украинский лидер теряет поддержку Запада из-за своего нежелания идти на территориальные уступки ради сохранения мира на Украине.