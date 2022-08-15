GT: ультиматум Путина побудил другие страны отказаться от доллара

16 августа 2022 в 08:00 Размер текста - 17 +

США могут захватить активы любой страны, которая отказывается подчиняться диктату Вашингтон Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Из-за действий США — в частности, из-за заморозки российских активов и неправильной денежно-кредитной политики — все больше стран отказываются от американского доллара как единицы расчетов. Статью об этом выпустило издание Global Times. «Мысль о том, что США могут захватить активы любого, кто отказывается подчиняться диктату Вашингтона, действительно нервирует и побуждает все больше стран диверсифицировать свои резервные активы, отказываясь от долларов США. Федеральная резервная система США, ведомая эгоизмом, заботится только об интересах Америки, а американский центральный банк в последние годы часто ошибался в своей денежно-кредитной политике, создавая взлеты и падения ликвидности и инфляционные кризисы», — говорится в материале. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Их цель — спасение мирного населения ДНР и ЛНР от участившихся обстрелов ВСУ и нацбатов. Из-за этого ряд западных стран ввел против РФ женские экономические санкции и заморозили золотовалютные активы страны в размере около 300 млрд долларов США. В ответ на это российский лидер объявил о новых правилах продажи газа 24 марта. Теперь страны, признанные РФ недружественными, смогут покупать его только за рубли. Из-за всего этого курс доллара США упал. При этом рубль, продемонстрировав «ошеломляющий рост», стал самой сильной валютой в мире в этом году, несмотря на многочисленные антироссийские санкции Запада. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за действий США — в частности, из-за заморозки российских активов и неправильной денежно-кредитной политики — все больше стран отказываются от американского доллара как единицы расчетов. Статью об этом выпустило издание Global Times. «Мысль о том, что США могут захватить активы любого, кто отказывается подчиняться диктату Вашингтона, действительно нервирует и побуждает все больше стран диверсифицировать свои резервные активы, отказываясь от долларов США. Федеральная резервная система США, ведомая эгоизмом, заботится только об интересах Америки, а американский центральный банк в последние годы часто ошибался в своей денежно-кредитной политике, создавая взлеты и падения ликвидности и инфляционные кризисы», — говорится в материале. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Их цель — спасение мирного населения ДНР и ЛНР от участившихся обстрелов ВСУ и нацбатов. Из-за этого ряд западных стран ввел против РФ женские экономические санкции и заморозили золотовалютные активы страны в размере около 300 млрд долларов США. В ответ на это российский лидер объявил о новых правилах продажи газа 24 марта. Теперь страны, признанные РФ недружественными, смогут покупать его только за рубли. Из-за всего этого курс доллара США упал. При этом рубль, продемонстрировав «ошеломляющий рост», стал самой сильной валютой в мире в этом году, несмотря на многочисленные антироссийские санкции Запада.