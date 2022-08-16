Сенатор Пушков: Запад несет одни убытки из-за поддержки Украины

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Выборы 2021 воскресенье 19 сентября, голосование и подсчет, ночь выборов. Пермь, пушков алексей, выборы 2021, ночь выборов 2021
Сенатор РФ сомневается в «устойчивости» Запада Фото:

Запад несет одни убытки из-за поддержки Украины. Об этом в своем telegram-канале написал сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

Сенатор прокомментировал заявления западных СМИ, утверждающих, что Европа устойчиво реагирует на трудности, связанные с газовым кризисом и поддержкой Украины. «Однако здесь возникает вопрос: а что дает западным странам и их экономике эта пресловутая устойчивость? Сплошные повреждения и потери», — поясняет Пушков. Также он отмечает, что такая «устойчивость» выгодна только тем, кто стремится к власти, или людям, пропагандирующим либеральную повестку.

Ранее сенатор Пушков писал о том, что зима проверит Германию на жизнеспособность. Также он предупредил ЕС о тяжелых последствиях введения эмбарго на российскую нефть, пишет RT.

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Запад несет одни убытки из-за поддержки Украины. Об этом в своем telegram-канале написал сенатор от Пермского края Алексей Пушков. Сенатор прокомментировал заявления западных СМИ, утверждающих, что Европа устойчиво реагирует на трудности, связанные с газовым кризисом и поддержкой Украины. «Однако здесь возникает вопрос: а что дает западным странам и их экономике эта пресловутая устойчивость? Сплошные повреждения и потери», — поясняет Пушков. Также он отмечает, что такая «устойчивость» выгодна только тем, кто стремится к власти, или людям, пропагандирующим либеральную повестку. Ранее сенатор Пушков писал о том, что зима проверит Германию на жизнеспособность. Также он предупредил ЕС о тяжелых последствиях введения эмбарго на российскую нефть, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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