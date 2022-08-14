Сенатор Пушков: существование Германии окажется под вопросом

Зима позволит проверить Германию на возможность существования без российского газа, заявил Алексей Пушков Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Зима станет важным тестом для Германии, потому что прогнозы немецких экспертов на случай прекращения поставок газа из России очень мрачные, несмотря на официальные заявления Берлина. Об этом заявил сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

«Власти Германии утверждают, что страна сможет пережить зиму даже в случае полного прекращения поставок газа из России. Так ли это, покажет только зима. И насколько пережить — тоже вопрос», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале.

Сенатор также задался вопросом, как зима без российского газа скажется на промышленности Германии. Он подчеркнул, что прогнозы экспертов и предпринимателей из ФРГ «достаточно мрачные», потому зима станет для Берлина «важным тестом».

Ранее агентство Reuters сообщало, что Германия и Катар не могут наладить поставки сжиженного природного газа (СПГ) на уровне переговоров из-за существенных разногласий в условиях длительности договора. Немцы раскрыли новый газовый провал Германии. Западные страны столкнулись с дефицитом топлива после того, как ввели масштабные санкции против России на фоне специальной операции по демилитаризации Украины.