Куйвашев взял под контроль ситуацию с лесными пожарами

16 августа 2022 в 13:47 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев рассказал свердловчанам, как власти борются с лесными пожарами Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал свердловчанам, как власти борются с лесными пожарами. По его словам, угрозы населенным пунктам нет. Об этом губернатор написал в своем telegram-канале. «Мы продолжаем борьбу с лесными пожарами. На сегодняшнее утро у нас в регионе девять пожаров: в Асбестовском, Березовском, Невьянском городских округах, Верхней Пышме, Новой Ляле, Алапаевском районе, Пелыме, Сухом Логу. Семь из них локализованы. Сейчас угрозы населенным пунктам нет. В тушении пожаров участвуют более 200 человек. К счастью, большинство очагов спасателям удается локализовать в течение суток», — написал глава региона в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что Екатеринбург накрыл смог. В разговоре с корреспондентом агентства главный синоптик Уральского Гидрометцентра Галина Шепоренко назвала причины смога в Екатеринбурге. Также агентство сообщало, что свердловский губернатор Евгений Куйвашев сообщил, как местные власти борются с лесными пожарами и удушающим запахом гари. По словам главы региона, пожары распространились на площади более 100 гектаров.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал свердловчанам, как власти борются с лесными пожарами. По его словам, угрозы населенным пунктам нет. Об этом губернатор написал в своем telegram-канале. «Мы продолжаем борьбу с лесными пожарами. На сегодняшнее утро у нас в регионе девять пожаров: в Асбестовском, Березовском, Невьянском городских округах, Верхней Пышме, Новой Ляле, Алапаевском районе, Пелыме, Сухом Логу. Семь из них локализованы. Сейчас угрозы населенным пунктам нет. В тушении пожаров участвуют более 200 человек. К счастью, большинство очагов спасателям удается локализовать в течение суток», — написал глава региона в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что Екатеринбург накрыл смог. В разговоре с корреспондентом агентства главный синоптик Уральского Гидрометцентра Галина Шепоренко назвала причины смога в Екатеринбурге. Также агентство сообщало, что свердловский губернатор Евгений Куйвашев сообщил, как местные власти борются с лесными пожарами и удушающим запахом гари. По словам главы региона, пожары распространились на площади более 100 гектаров.