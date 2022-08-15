Обладателей подарочных карт на кассе ждал неприятный сюрприз Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Пермяки столкнулись с проблемой в открывшемся магазине H&M. Обладатели подарочных карт ждали открытия магазина сильнее других, чтобы воспользоваться своим подарком до того, как компания полностью уйдет из РФ. Но, как оказалось, расплатиться подарочной картой теперь нельзя по техническим причинам. Об этом написано на объявлениях возле касс. И это сильно возмутило пермяков.

«Можно только оформить возврат за подарочную карту. Самое ужасное в этом то, что для возврата надо распечатать кучу бумажных бланков, внести туда всяческие данные: паспорта своего, реквизиты банковской карты — то ли своей, то ли человека, который покупал эту карту. А если я с ним не общаюсь больше? Потом, значит, отправить эту кипу бумаг „Почтой России“… В общем, такое ощущение, что сделано все максимально, чтобы не возвращать деньги», — рассказала читательница URA.RU.

На официальной странице H&M Russia в соцсети «ВКонтакте» указано, что возврат средств на банковскую карту может занимать от семи до 30 календарных дней после получения письма их офисом. При этом уточняется, что в компании не несут ответственность за утерю письма почтовой службой.

Иностранная компания H&M приостановила свою деятельность, а позже и вообще приняла решение уйти из РФ в рамках санкционного давления после начала спецоперации на Украине. СВО началась 24 февраля, о ее начале объявил президент России Владимир Путин. По его словам, главная цель — помощь жителям ДНР и ЛНР, а также денацификация и демилитаризация Украины. Для замены продукции иностранных компаний власти РФ активно развивают импортозамещение.

Ранее URA.RU сообщили, что магазин H&M открылся в ТРЦ «Планета». Он будет открыт, пока не распродадут остатки.