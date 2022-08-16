На «трассе смерти» из Тюмени в ХМАО перекрыли проезд. Карта 16 августа 2022 в 13:05 Размер текста - 17 + Из-за ремонта моста проезд по участку трассы осуществляется только по одной полосе Фото: Игорь Меркулов © URA.RU На федеральной трассе Р-404 (Тюмень—Тобольск—Ханты-Мансийск) из-за ремонта моста на три месяца перекрыли проезд. Движение на участке происходит лишь по одной полосе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уралуправтодора». «На 492-м километре автодороги Р-404 Тюмень—Тобольск—Ханты-Мансийск начался ремонт моста через реку Вах. Движение реверсивное. Ограничение продлится до 15 ноября», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Уралуправтодора». Там добавили, что регулирование автопотока происходит при помощи светофора. Водителей просят быть внимательными и учитывать введенное ограничение при планировании своих поездок. Дорога Р-404 получила неофициальное название «трасса смерти» из-за большого количества смертельных ДТП, происходящих на ней. Одно из них совершил житель Свердловской области: по вине мужчины его пассажир скончался на месте. Водителю грозит до пяти лет лишения свободы. Яндекс Карты Яндекс Карты — транспорт, навигация, поиск мест На федеральной трассе Р-404 (Тюмень—Тобольск—Ханты-Мансийск) из-за ремонта моста на три месяца перекрыли проезд. Движение на участке происходит лишь по одной полосе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уралуправтодора». «На 492-м километре автодороги Р-404 Тюмень—Тобольск—Ханты-Мансийск начался ремонт моста через реку Вах. Движение реверсивное. Ограничение продлится до 15 ноября», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Уралуправтодора». Там добавили, что регулирование автопотока происходит при помощи светофора. Водителей просят быть внимательными и учитывать введенное ограничение при планировании своих поездок. Дорога Р-404 получила неофициальное название «трасса смерти» из-за большого количества смертельных ДТП, происходящих на ней. Одно из них совершил житель Свердловской области: по вине мужчины его пассажир скончался на месте. Водителю грозит до пяти лет лишения свободы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям