На «трассе смерти» из Тюмени в ХМАО перекрыли проезд. Карта

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Руководитель Росавтодора Роман Старовойт на Федеральной трассе в Лебяжьевском районе Курганской области, светофор, объезд, красный свет, стоп, ремонт дороги
Из-за ремонта моста проезд по участку трассы осуществляется только по одной полосе Фото:

На федеральной трассе Р-404 (Тюмень—Тобольск—Ханты-Мансийск) из-за ремонта моста на три месяца перекрыли проезд. Движение на участке происходит лишь по одной полосе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уралуправтодора».

«На 492-м километре автодороги Р-404 Тюмень—Тобольск—Ханты-Мансийск начался ремонт моста через реку Вах. Движение реверсивное. Ограничение продлится до 15 ноября», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Уралуправтодора».

Там добавили, что регулирование автопотока происходит при помощи светофора. Водителей просят быть внимательными и учитывать введенное ограничение при планировании своих поездок.

Дорога Р-404 получила неофициальное название «трасса смерти» из-за большого количества смертельных ДТП, происходящих на ней. Одно из них совершил житель Свердловской области: по вине мужчины его пассажир скончался на месте. Водителю грозит до пяти лет лишения свободы.

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На федеральной трассе Р-404 (Тюмень—Тобольск—Ханты-Мансийск) из-за ремонта моста на три месяца перекрыли проезд. Движение на участке происходит лишь по одной полосе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уралуправтодора». «На 492-м километре автодороги Р-404 Тюмень—Тобольск—Ханты-Мансийск начался ремонт моста через реку Вах. Движение реверсивное. Ограничение продлится до 15 ноября», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Уралуправтодора». Там добавили, что регулирование автопотока происходит при помощи светофора. Водителей просят быть внимательными и учитывать введенное ограничение при планировании своих поездок. Дорога Р-404 получила неофициальное название «трасса смерти» из-за большого количества смертельных ДТП, происходящих на ней. Одно из них совершил житель Свердловской области: по вине мужчины его пассажир скончался на месте. Водителю грозит до пяти лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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