На федеральной трассе Р-404 (Тюмень—Тобольск—Ханты-Мансийск) из-за ремонта моста на три месяца перекрыли проезд. Движение на участке происходит лишь по одной полосе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уралуправтодора».
«На 492-м километре автодороги Р-404 Тюмень—Тобольск—Ханты-Мансийск начался ремонт моста через реку Вах. Движение реверсивное. Ограничение продлится до 15 ноября», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Уралуправтодора».
Там добавили, что регулирование автопотока происходит при помощи светофора. Водителей просят быть внимательными и учитывать введенное ограничение при планировании своих поездок.
Дорога Р-404 получила неофициальное название «трасса смерти» из-за большого количества смертельных ДТП, происходящих на ней. Одно из них совершил житель Свердловской области: по вине мужчины его пассажир скончался на месте. Водителю грозит до пяти лет лишения свободы.
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