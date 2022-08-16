В Донбассе погибла военкор из партии Лимонова

Активистка партии «Другая Россия» и военкор Земфира Сулейманова погибла в Донбассе, подорвавшись на мине. Об этом сообщил координатор партии Михаил Аксель.
«Она вчера подорвалась на мине во время журналистского выезда. Она была волонтером и журналистом. Получила травмы, не совместимые с жизнью, во время поездки», — сказал Аксель РИА «Новости». Сулейманова была активисткой независимой незарегистрированной политической партии «Другая Россия», лидером которой являлся писатель и политик Эдуард Лимонов. Писатель Эдуард Лимонов скончался два года назад из-за осложнений после операции.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от киевского режима. ВСУ в ходе операции не раз распространяли мины, от которых страдали мирные жители.
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Активистка партии «Другая Россия» и военкор Земфира Сулейманова погибла в Донбассе, подорвавшись на мине. Об этом сообщил координатор партии Михаил Аксель. «Она вчера подорвалась на мине во время журналистского выезда. Она была волонтером и журналистом. Получила травмы, не совместимые с жизнью, во время поездки», — сказал Аксель РИА «Новости». Сулейманова была активисткой независимой незарегистрированной политической партии «Другая Россия», лидером которой являлся писатель и политик Эдуард Лимонов. Писатель Эдуард Лимонов скончался два года назад из-за осложнений после операции. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от киевского режима. ВСУ в ходе операции не раз распространяли мины, от которых страдали мирные жители.