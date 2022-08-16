В Донбассе погибла военкор из партии Лимонова

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Жизнь в селе Талаковка в окрестностях Мариуполя. ДНР, снаряд, днр, миномет, талаковка, линия фронта, минометная мина
Военкор погибла в Донбассе, подорвавшись на мине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Активистка партии «Другая Россия» и военкор Земфира Сулейманова погибла в Донбассе, подорвавшись на мине. Об этом сообщил координатор партии Михаил Аксель.

«Она вчера подорвалась на мине во время журналистского выезда. Она была волонтером и журналистом. Получила травмы, не совместимые с жизнью, во время поездки», — сказал Аксель РИА «Новости». Сулейманова была активисткой независимой незарегистрированной политической партии «Другая Россия», лидером которой являлся писатель и политик Эдуард Лимонов. Писатель Эдуард Лимонов скончался два года назад из-за осложнений после операции.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от киевского режима. ВСУ в ходе операции не раз распространяли мины, от которых страдали мирные жители.

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Активистка партии «Другая Россия» и военкор Земфира Сулейманова погибла в Донбассе, подорвавшись на мине. Об этом сообщил координатор партии Михаил Аксель. «Она вчера подорвалась на мине во время журналистского выезда. Она была волонтером и журналистом. Получила травмы, не совместимые с жизнью, во время поездки», — сказал Аксель РИА «Новости». Сулейманова была активисткой независимой незарегистрированной политической партии «Другая Россия», лидером которой являлся писатель и политик Эдуард Лимонов. Писатель Эдуард Лимонов скончался два года назад из-за осложнений после операции. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от киевского режима. ВСУ в ходе операции не раз распространяли мины, от которых страдали мирные жители.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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