В Донбассе погибла военкор из партии Лимонова

16 августа 2022 в 14:09 Размер текста - 17 +

Военкор погибла в Донбассе, подорвавшись на мине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Активистка партии «Другая Россия» и военкор Земфира Сулейманова погибла в Донбассе, подорвавшись на мине. Об этом сообщил координатор партии Михаил Аксель. «Она вчера подорвалась на мине во время журналистского выезда. Она была волонтером и журналистом. Получила травмы, не совместимые с жизнью, во время поездки», — сказал Аксель РИА «Новости». Сулейманова была активисткой независимой незарегистрированной политической партии «Другая Россия», лидером которой являлся писатель и политик Эдуард Лимонов. Писатель Эдуард Лимонов скончался два года назад из-за осложнений после операции. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от киевского режима. ВСУ в ходе операции не раз распространяли мины, от которых страдали мирные жители.

Активистка партии «Другая Россия» и военкор Земфира Сулейманова погибла в Донбассе, подорвавшись на мине. Об этом сообщил координатор партии Михаил Аксель. «Она вчера подорвалась на мине во время журналистского выезда. Она была волонтером и журналистом. Получила травмы, не совместимые с жизнью, во время поездки», — сказал Аксель РИА «Новости». Сулейманова была активисткой независимой незарегистрированной политической партии «Другая Россия», лидером которой являлся писатель и политик Эдуард Лимонов. Писатель Эдуард Лимонов скончался два года назад из-за осложнений после операции. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от киевского режима. ВСУ в ходе операции не раз распространяли мины, от которых страдали мирные жители.