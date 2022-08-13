Сорок человек в ДНР подорвались на запрещенных минах «Лепесток»

13 августа 2022 в 15:18 Размер текста - 17 +

На минах «Лепесток» подорвались 40 гражданских в ДНР Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сорок мирных жителей в Донецкой народной республике (ДНР) пострадали от запрещенных мин «Лепесток». Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации. «На 13 августа в республике зарегистрированы уже 40 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе двух детей, на минах ПФМ „Лепесток“», — указано в telegram-канале центра. Один из пострадавших в итоге скончался в больнице от полученных ранений. С 28 июля ВСУ активно распространяют запрещенные миры по территории Донбасса. Ранее подорвавшийся на «Лепестке» сапер рассказал их главную опасность, в частности, это связано с тем, что на минах может подорваться любой, в том числе и гражданские, так как украинские войска распространяют их неравномерно. Данные мины опасны тем, что наносят огромный ущерб, вызывающие мучения, при этом — не летально. Также в ДНР рассказали, что у ВСУ есть еще около 90 ракет «Ураган», оборудованных запрещенными минами «Лепесток». Телеканал «Царьград» сообщал, что на Западе запретили президенту Украины Владимиру Зеленскому использовать запрещенные мины «Лепесток». С 24 февраля Россия проводит на территории Украины спецоперацию. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от ВСУ.

Сорок мирных жителей в Донецкой народной республике (ДНР) пострадали от запрещенных мин «Лепесток». Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации. «На 13 августа в республике зарегистрированы уже 40 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе двух детей, на минах ПФМ „Лепесток“», — указано в telegram-канале центра. Один из пострадавших в итоге скончался в больнице от полученных ранений. С 28 июля ВСУ активно распространяют запрещенные миры по территории Донбасса. Ранее подорвавшийся на «Лепестке» сапер рассказал их главную опасность, в частности, это связано с тем, что на минах может подорваться любой, в том числе и гражданские, так как украинские войска распространяют их неравномерно. Данные мины опасны тем, что наносят огромный ущерб, вызывающие мучения, при этом — не летально. Также в ДНР рассказали, что у ВСУ есть еще около 90 ракет «Ураган», оборудованных запрещенными минами «Лепесток». Телеканал «Царьград» сообщал, что на Западе запретили президенту Украины Владимиру Зеленскому использовать запрещенные мины «Лепесток». С 24 февраля Россия проводит на территории Украины спецоперацию. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от ВСУ.