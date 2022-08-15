Особняк покойного директора УГМК занял цыганский табор

16 августа 2022 в 16:10 Размер текста - 17 +

Дом, где жил Владимир Белоглазов, продали недавно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В доме, который ранее принадлежал покойному экс-директору УГМК Владимиру Белоглазову, в элитном поселке «Галактика» (Екатеринбург) поселился цыганский клан. Об этом URA.RU рассказал один из местных жителей. По словам собеседника агентства, люди не очень рады новым соседям. «Дом, который продавала вдова Белоглазова, купили цыгане. Большое семейство — человек 50, наверное. Там сейчас очень шумно, люди, которые много лет живут в „Галактике“, никогда такого не видели», — поделился источник. Новость по теме Вдова экс-директора УГМК продала самый дорогой дом Екатеринбурга Узнать, правдива ли информация о новом собственнике, у директора агентства элитной недвижимости «Кулиговская и партнеры» Натальи Кулиговской не удалось. Она воздержалась от комментариев по теме. Осенью 2021-го URA.RU со ссылкой на риэлторов сообщало, что начальная цена коттеджа составляла 265 миллионов рублей. Он считался самым дорогим в Екатеринбурге. Сделку купли-продажи, предположительно, закрыли около месяца назад. Владимир Белоглазов, работавший директором УГМК с 2002 года, скончался в Москве в феврале 2021-го. Он был известен не только как топ-менеджер УГМК, но и как друг мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. В ноябре 2021-го Орлов присвоил имя Белоглазова одному из бульваров Орджоникидзевского района, который проектирует УГМК. Это решение вызвало резонанс. Начальная цена дома составляла 263 миллиона рублей Фото: агентство недвижимости «Кулиговская и партнеры» Фото: агентство недвижимости «Кулиговская и партнеры»

В доме, который ранее принадлежал покойному экс-директору УГМК Владимиру Белоглазову, в элитном поселке «Галактика» (Екатеринбург) поселился цыганский клан. Об этом URA.RU рассказал один из местных жителей. По словам собеседника агентства, люди не очень рады новым соседям. «Дом, который продавала вдова Белоглазова, купили цыгане. Большое семейство — человек 50, наверное. Там сейчас очень шумно, люди, которые много лет живут в „Галактике“, никогда такого не видели», — поделился источник. Узнать, правдива ли информация о новом собственнике, у директора агентства элитной недвижимости «Кулиговская и партнеры» Натальи Кулиговской не удалось. Она воздержалась от комментариев по теме. Осенью 2021-го URA.RU со ссылкой на риэлторов сообщало, что начальная цена коттеджа составляла 265 миллионов рублей. Он считался самым дорогим в Екатеринбурге. Сделку купли-продажи, предположительно, закрыли около месяца назад. Владимир Белоглазов, работавший директором УГМК с 2002 года, скончался в Москве в феврале 2021-го. Он был известен не только как топ-менеджер УГМК, но и как друг мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. В ноябре 2021-го Орлов присвоил имя Белоглазова одному из бульваров Орджоникидзевского района, который проектирует УГМК. Это решение вызвало резонанс.