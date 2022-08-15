Мусульмане нашли аргумент в споре за мечеть с мэрией Тюмени

16 августа 2022 в 15:05 Размер текста - 17 +

Мусульмане судятся с администрацией Тюмени за здание мечети 19 века Фото: Денис Моргунов © URA.RU Члены местной мусульманской религиозной организации «Крынкуль» выступили в суде с инициативой строительства нового здания, которое будет передано на баланс Тюмени взамен мечети с пристроями, расположенной в микрорайоне Казарово. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил российский адвокат Руслан Нагиев. Ранее URA.RU писало о том, что комиссия при городской администрации отказалась передавать указанную недвижимость ММРО «Крынкуль». «В судебном заседании, которое прошло сегодня — 16 августа, ММРО „Крынкуль“ выступила с инициативой о строительстве отдельного нового здания с целью передачи его городу Тюмени в качестве компенсации за пристрой к зданию мечети. При условии возврата существующего строения мечети с пристроями мусульманам», — указано на официальной странице Нагиева в соцсети «ВКонтакте». Как ранее указывало агентство, спор между мусульманской организацией и тюменской мэрией возник из-за здания, расположенного в микрорайоне Казарово. По данным ММРО «Крынкуль», оно было построено как мечеть в конце 19 века. В советское время там расположили школу. После того как для обучения детей было построено отдельное здание, мусульмане обратились в городскую администрацию с просьбой передать указанную недвижимость и пристрои к ней организации «Крынкуль». Однако административная комиссия, созданная при мэрии, пришла к выводу, что строения не имеют религиозного назначения и обладают качественно иным техническими и инженерными свойствами. Поэтому не могут быть переданы на баланс ММРО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Члены местной мусульманской религиозной организации «Крынкуль» выступили в суде с инициативой строительства нового здания, которое будет передано на баланс Тюмени взамен мечети с пристроями, расположенной в микрорайоне Казарово. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил российский адвокат Руслан Нагиев. Ранее URA.RU писало о том, что комиссия при городской администрации отказалась передавать указанную недвижимость ММРО «Крынкуль». «В судебном заседании, которое прошло сегодня — 16 августа, ММРО „Крынкуль“ выступила с инициативой о строительстве отдельного нового здания с целью передачи его городу Тюмени в качестве компенсации за пристрой к зданию мечети. При условии возврата существующего строения мечети с пристроями мусульманам», — указано на официальной странице Нагиева в соцсети «ВКонтакте». Как ранее указывало агентство, спор между мусульманской организацией и тюменской мэрией возник из-за здания, расположенного в микрорайоне Казарово. По данным ММРО «Крынкуль», оно было построено как мечеть в конце 19 века. В советское время там расположили школу. После того как для обучения детей было построено отдельное здание, мусульмане обратились в городскую администрацию с просьбой передать указанную недвижимость и пристрои к ней организации «Крынкуль». Однако административная комиссия, созданная при мэрии, пришла к выводу, что строения не имеют религиозного назначения и обладают качественно иным техническими и инженерными свойствами. Поэтому не могут быть переданы на баланс ММРО.