В США ужаснулись словам Трампа о России

Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в эффективности своей стратегии давления на Москву из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает The New York Times.
«Всего через 24 часа после того, как Трамп пригрозил России финансовыми санкциями из-за конфликта в Украине, во вторник он, похоже, засомневался в том, что эта стратегия вообще сработает», — пишет The New York Times. В публикации отмечается, что ультиматум Трампа вряд ли изменит позицию России, особенно на фоне продолжающегося наступления российских войск и истощения резервов Украины. Издание обращает внимание на то, что Трамп неоднократно угрожал Москве различными санкциями, однако до сих пор не реализовал свои обещания.
Трамп сократил ранее установленный им 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10 дней. В случае провала переговоров США готовы ввести дополнительные импортные пошлины и санкции. Эксперты подчеркивают, что угроза введения новых пошлин на страны, покупающие российскую нефть — такие как Китай, Индия и Турция — способна спровоцировать масштабную торговую войну.
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