География отключений мобильного интернета расширяется: в каких регионах России наблюдаются проблемы

В Свердловской области ограничили мобильный интернет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россияне массово жалуются на медленную работу интернета
Россияне массово жалуются на медленную работу интернета Фото:
новость из сюжета
Массовые сбои у «Аэрофлота», десятки рейсов отменены

В нескольких регионах России зафиксированы массовые ограничения в работе интернета. Причиной, как заявляют местные власти и антитеррористические комиссии, стали меры по обеспечению безопасности. Пользователям рекомендуют переходить на проводной интернет и заранее планировать маршруты. Какие регионы затронули проблемы с сетью 29 июля — в материале URA.RU. 

Свердловская область

В Свердловской области официально подтверждено введение временных ограничений на мобильный интернет. В telegram-канале антитеррористической комиссии региона подчеркивается, что замедление связи введено для усиления мер безопасности. Власти просят жителей заранее продумывать маршруты и пользоваться альтернативными способами оплаты, а также подключаться к Wi-Fi и стационарным сетям.

Тюмень

В Тюмени объяснили, что проблемы с мобильным интернетом — это не технические сбои, а контролируемые ограничения. По словам директора областного департамента информатизации Станислава Логинова, связь может быть использована в том числе для наблюдения и управления опасными объектами, поэтому и применяются меры безопасности. Он призвал горожан использовать офлайн-карты, сохранять важные контакты, иметь при себе банковскую карту и по возможности подключаться к Wi-Fi в торговых точках.

Красноярский край и Бурятия

С 26 июля пользователи из Красноярского края жалуются на почти полное отсутствие мобильного интернета. Проблемы наблюдаются у многих популярных операторов. Жалобы касаются как потери связи, так и полной невозможности выйти в интернет. В отдельных районах ситуация сохраняется уже четыре дня.

Глава Красноярского края Михаил Котюков впервые выступил с официальным заявлением по поводу масштабного сбоя мобильного интернета, затронувшего Красноярск и ряд других населенных пунктов региона. По словам Котюкова, он ознакомился с многочисленными обращениями жителей, которые в течение последних дней ожидали официальных разъяснений. Губернатор пояснил, что ограничение доступа к мобильному интернету связано с необходимостью усиления мер безопасности. В правительстве края также сообщили, что срок восстановления работы мобильного интернета пока неизвестен.

Хакасия

В Хакасии, несмотря на стабильную работу связи в течение недели, 29 июля пользователи начали массово жаловаться на резкое снижение скорости интернета. Сложности с подключением подтверждаются аналитическими данными порталов мониторинга. По их оценкам, каждый пятый пользователь в регионе сталкивается с неполадками.

Тверь, Иваново и Волгоград

Проблемы с интернетом также зафиксированы в Тверской и Ивановской областях. Пользователи отмечают перебои как с интернетом, так и с голосовой связью. Скачок жалоб в этих регионах зафиксирован 29 июля. В Волгограде интернет полностью пропал в северной части города — особенно сильно ощущается в районах Спартановки и рядом с ЦПКиО. Там связь либо полностью отсутствует, либо доступен только базовый уровень передачи данных (E), не позволяющий пользоваться мессенджерами и приложениями.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В нескольких регионах России зафиксированы массовые ограничения в работе интернета. Причиной, как заявляют местные власти и антитеррористические комиссии, стали меры по обеспечению безопасности. Пользователям рекомендуют переходить на проводной интернет и заранее планировать маршруты. Какие регионы затронули проблемы с сетью 29 июля — в материале URA.RU.  Свердловская область В Свердловской области официально подтверждено введение временных ограничений на мобильный интернет. В telegram-канале антитеррористической комиссии региона подчеркивается, что замедление связи введено для усиления мер безопасности. Власти просят жителей заранее продумывать маршруты и пользоваться альтернативными способами оплаты, а также подключаться к Wi-Fi и стационарным сетям. Тюмень В Тюмени объяснили, что проблемы с мобильным интернетом — это не технические сбои, а контролируемые ограничения. По словам директора областного департамента информатизации Станислава Логинова, связь может быть использована в том числе для наблюдения и управления опасными объектами, поэтому и применяются меры безопасности. Он призвал горожан использовать офлайн-карты, сохранять важные контакты, иметь при себе банковскую карту и по возможности подключаться к Wi-Fi в торговых точках. Красноярский край и Бурятия С 26 июля пользователи из Красноярского края жалуются на почти полное отсутствие мобильного интернета. Проблемы наблюдаются у многих популярных операторов. Жалобы касаются как потери связи, так и полной невозможности выйти в интернет. В отдельных районах ситуация сохраняется уже четыре дня. Глава Красноярского края Михаил Котюков впервые выступил с официальным заявлением по поводу масштабного сбоя мобильного интернета, затронувшего Красноярск и ряд других населенных пунктов региона. По словам Котюкова, он ознакомился с многочисленными обращениями жителей, которые в течение последних дней ожидали официальных разъяснений. Губернатор пояснил, что ограничение доступа к мобильному интернету связано с необходимостью усиления мер безопасности. В правительстве края также сообщили, что срок восстановления работы мобильного интернета пока неизвестен. Хакасия В Хакасии, несмотря на стабильную работу связи в течение недели, 29 июля пользователи начали массово жаловаться на резкое снижение скорости интернета. Сложности с подключением подтверждаются аналитическими данными порталов мониторинга. По их оценкам, каждый пятый пользователь в регионе сталкивается с неполадками. Тверь, Иваново и Волгоград Проблемы с интернетом также зафиксированы в Тверской и Ивановской областях. Пользователи отмечают перебои как с интернетом, так и с голосовой связью. Скачок жалоб в этих регионах зафиксирован 29 июля. В Волгограде интернет полностью пропал в северной части города — особенно сильно ощущается в районах Спартановки и рядом с ЦПКиО. Там связь либо полностью отсутствует, либо доступен только базовый уровень передачи данных (E), не позволяющий пользоваться мессенджерами и приложениями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...