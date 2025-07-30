Национальный авиаперевозчик Аэрофлот стабилизировал расписание полетов согласно программе. Об этом пресс-служба компании сообщила в соцсетях.
«Аэрофлот полностью стабилизировал расписание полетов», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале авиаперевозчика.
Авиакомпания 29 июля реализовала весь запланированный объем перевозок после кибератаки: из 216 парных рейсов, отправлявшихся из Москвы, все были выполнены в полном объеме. Кроме того, полностью осуществлены и 73 рейса региональной программы, которые проходили без промежуточной посадки в столице.
Кроме того, по данным авиакомпании, на 30 июля запланировано выполнение 241 парного рейса из Москвы и обратно, а также осуществление 73 рейсов по региональным направлениям. Также в «Аэрофлоте» добавили, что пассажиры могут ознакомиться с последней информацией о расписании рейсов на онлайн-табло официального сайта авиаперевозчика, а также на веб-ресурсах и информационных табло аэропортов отправления.
Министерство транспорта РФ утром 29 июля сообщило, что Аэрофлот возобновил выполнение всех рейсов согласно расписанию после сбоя в работе IT-инфраструктуры, который был спровоцирован кибератакой. До этого перевозчик был вынужден осуществлять выборочные отмены рейсов. Как позже отметили в Генпрокуратуре РФ, сбой был вызван хакерской атакой. Было возбуждено уголовное дело. Что происходило в Шереметьево — в материале URA.RU.
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