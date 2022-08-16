«Газпром» предрек Европе большие траты на газ зимой

16 августа 2022 в 14:53 Размер текста - 17 +

Газпром предполагает, что Европа сильно потратится на газ этой зимой Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе На спотовых биржах Европы цены на газ пробили отметку в 2500 долларов. Если тенденция сохранится, зимой цены превысят уровень 4000 долларов. за 1000 куб. м. Об этом пишет telegram-канал Газпрома. «По данным Gas Infrastructure Europe, на 14 августа запасы газа в Европе ПХГ восполнены на 48,6 млрд куб. м. Для достижения уровня заполнения ПХГ начала сезона отбора 2019/2020 года компании предстоит закачать еще 23,8 млрд куб. м.», — отмечают в компании. При этом, Газпром поставляет газ согласно графику, без задержек. Ранее URA.RU сообщало, что в Великобритании расконсервируют старое газохранилище «Раф» в связи с энергетическим кризисом. Страны Запада столкнулись с энергетическим кризисом в связи с введением антироссийских санкций против РФ.

На спотовых биржах Европы цены на газ пробили отметку в 2500 долларов. Если тенденция сохранится, зимой цены превысят уровень 4000 долларов. за 1000 куб. м. Об этом пишет telegram-канал Газпрома. «По данным Gas Infrastructure Europe, на 14 августа запасы газа в Европе ПХГ восполнены на 48,6 млрд куб. м. Для достижения уровня заполнения ПХГ начала сезона отбора 2019/2020 года компании предстоит закачать еще 23,8 млрд куб. м.», — отмечают в компании. При этом, Газпром поставляет газ согласно графику, без задержек. Ранее URA.RU сообщало, что в Великобритании расконсервируют старое газохранилище «Раф» в связи с энергетическим кризисом. Страны Запада столкнулись с энергетическим кризисом в связи с введением антироссийских санкций против РФ.