Кризис вынудил Британию расконсервировать старое газохранилище

В Великобритании введут в эксплуатацию старое газохранилище Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

В Великобритании расконсервируют старое газохранилище «Раф» в связи с энергетическим кризисом. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

Управление по охране труда Великобритании дало зеленый свет на введение в эксплуатацию газового хранилища, которое не работало с 2017 года. Изначально оно будет работать на четверть своей мощности.

«Мы можем вернуть „Раф“ в эксплуатацию путем поэтапного увеличения его мощностей каждой зимой», — заявили в Centrica. Это компания, которой принадлежит данное хранилище. Туда можно будет закачать порядка 3,4 млрд кубометров природного газа.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун предрек стране «зиму нищеты». Он уточнил, что страна окажется под угрозой топливной бедности. Кроме того, ряд европейских энергетических компаний призвали Британию немедленно принять меры в отношении опасных примесей в природном газе, который страна поставляет в ЕС, пишет RT.

Газовый кризис в Европе обострился после введения Западом антироссийских санкций в связи со специальной военной операцией, которую Россия проводит на территории Украины. Заявление «Газпрома» о сокращении поставок привело к новому резкому росту цен на газ в Европе.