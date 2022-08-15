15 августа 2022

В Челябинске перенесли аукцион на 49,5 млрд на стройку метро

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинское метро. Архивы разных лет. Челябинск, челябинское метро, станция комсомольская площадь
Итоги аукциона на строительство метротрамвая в Челябинске подведут 18 августа Фото:

В Челябинске перенесли подведение итогов аукциона по строительству метротрама на сумму 49,5 млрд рублей. Согласно извещению заказчика, заявки будут рассмотрены не 16, а 18 августа.

«Заявление на предоставление комплекта документации подается в срок с 9 августа 2022 года до 18 августа 2022 года. Подведение итогов пройдет 18 августа 2022 года», — говорится в тексте извещения АО «Челябинский метротрамвай».

Ранее сдать заявку на участие в аукционе подрядные компании могли до 16 августа. Скорее всего, продление сроков приема заявок связано с отсутствием заявившихся команд.

За 49,5 млрд рублей подрядчику необходимо в срок до 24 мая 2024 года предоставить готовый проект линии «Север-Юг», и до конца 2025 года закончить все строительно-монтажные работы. При этом данная сумма челябинского метротрама является только первой частью. Общая стоимость работ оценивается в 73 млрд рублей.

Метро в Челябинске начали строить еще во времена СССР. Однако события в стране не позволили закончить работы. Долгое время стройка была заморожена, и получила толчок лишь после предложения совместить подземный транспорт с наземным, сделать метротрамвай. Ожидается, что новый вид транспорта ежегодно будет перевозить по 75 миллионов пассажиров, что обеспечит ВВП России более 51 миллиарда рублей.

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В Челябинске перенесли подведение итогов аукциона по строительству метротрама на сумму 49,5 млрд рублей. Согласно извещению заказчика, заявки будут рассмотрены не 16, а 18 августа. «Заявление на предоставление комплекта документации подается в срок с 9 августа 2022 года до 18 августа 2022 года. Подведение итогов пройдет 18 августа 2022 года», — говорится в тексте извещения АО «Челябинский метротрамвай». Ранее сдать заявку на участие в аукционе подрядные компании могли до 16 августа. Скорее всего, продление сроков приема заявок связано с отсутствием заявившихся команд. За 49,5 млрд рублей подрядчику необходимо в срок до 24 мая 2024 года предоставить готовый проект линии «Север-Юг», и до конца 2025 года закончить все строительно-монтажные работы. При этом данная сумма челябинского метротрама является только первой частью. Общая стоимость работ оценивается в 73 млрд рублей. Метро в Челябинске начали строить еще во времена СССР. Однако события в стране не позволили закончить работы. Долгое время стройка была заморожена, и получила толчок лишь после предложения совместить подземный транспорт с наземным, сделать метротрамвай. Ожидается, что новый вид транспорта ежегодно будет перевозить по 75 миллионов пассажиров, что обеспечит ВВП России более 51 миллиарда рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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