В Челябинске перенесли аукцион на 49,5 млрд на стройку метро

Итоги аукциона на строительство метротрамвая в Челябинске подведут 18 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске перенесли подведение итогов аукциона по строительству метротрама на сумму 49,5 млрд рублей. Согласно извещению заказчика, заявки будут рассмотрены не 16, а 18 августа.

«Заявление на предоставление комплекта документации подается в срок с 9 августа 2022 года до 18 августа 2022 года. Подведение итогов пройдет 18 августа 2022 года», — говорится в тексте извещения АО «Челябинский метротрамвай».

Ранее сдать заявку на участие в аукционе подрядные компании могли до 16 августа. Скорее всего, продление сроков приема заявок связано с отсутствием заявившихся команд.

За 49,5 млрд рублей подрядчику необходимо в срок до 24 мая 2024 года предоставить готовый проект линии «Север-Юг», и до конца 2025 года закончить все строительно-монтажные работы. При этом данная сумма челябинского метротрама является только первой частью. Общая стоимость работ оценивается в 73 млрд рублей.

Метро в Челябинске начали строить еще во времена СССР. Однако события в стране не позволили закончить работы. Долгое время стройка была заморожена, и получила толчок лишь после предложения совместить подземный транспорт с наземным, сделать метротрамвай. Ожидается, что новый вид транспорта ежегодно будет перевозить по 75 миллионов пассажиров, что обеспечит ВВП России более 51 миллиарда рублей.