Москва даст Челябинской области 73 млрд на метротрамвай. Скрин

03 августа 2022 в 11:37 Размер текста - 17 +

Величина инфраструктурного кредита составит 73 млрд рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Минстрой РФ направит Челябинской области в 2024—2025 годах 73 миллиарда рублей на развитие транспортной инфраструктуры в рамках бюджетного финансирования. Как сообщило ведомство, работа по распределению инфраструктурного кредита завершилась. «Завершено распределение инфраструктурных бюджетных кредитов на сумму в один трлн рублей. Проект Челябинской области предполагает закуп подвижного состава, строительство метротрамвая и восстановление трамвайной сети», — рассказал Минстрой РФ в своем telegram-канале. До 2025 года с использованием заемных средств в России реализуют 960 объектов и мероприятий. Будут возводиться объекты дорожной и инженерной инфраструктуры, планируется реализовать социальные и рекреационные проекты. Преобразования затронут самые разные сферы жизни: восстановление исторических центров городов, строительство метро, возведение комплексов очистных сооружений и другие. В июле в Челябинске подсчитали, что работа метротрамвая в течение эксплуатации обеспечит ВВП России более 51 миллиарда рублей. Ежегодно метротрамвай будет перевозить по 75 миллионов пассажиров. Реализовать проект Челябинску предстоит в 2024—2025 годах Скрин: Минстрой РФ

Минстрой РФ направит Челябинской области в 2024—2025 годах 73 миллиарда рублей на развитие транспортной инфраструктуры в рамках бюджетного финансирования. Как сообщило ведомство, работа по распределению инфраструктурного кредита завершилась. «Завершено распределение инфраструктурных бюджетных кредитов на сумму в один трлн рублей. Проект Челябинской области предполагает закуп подвижного состава, строительство метротрамвая и восстановление трамвайной сети», — рассказал Минстрой РФ в своем telegram-канале. До 2025 года с использованием заемных средств в России реализуют 960 объектов и мероприятий. Будут возводиться объекты дорожной и инженерной инфраструктуры, планируется реализовать социальные и рекреационные проекты. Преобразования затронут самые разные сферы жизни: восстановление исторических центров городов, строительство метро, возведение комплексов очистных сооружений и другие. В июле в Челябинске подсчитали, что работа метротрамвая в течение эксплуатации обеспечит ВВП России более 51 миллиарда рублей. Ежегодно метротрамвай будет перевозить по 75 миллионов пассажиров.