Минстрой РФ направит Челябинской области в 2024—2025 годах 73 миллиарда рублей на развитие транспортной инфраструктуры в рамках бюджетного финансирования. Как сообщило ведомство, работа по распределению инфраструктурного кредита завершилась.
«Завершено распределение инфраструктурных бюджетных кредитов на сумму в один трлн рублей. Проект Челябинской области предполагает закуп подвижного состава, строительство метротрамвая и восстановление трамвайной сети», — рассказал Минстрой РФ в своем telegram-канале.
До 2025 года с использованием заемных средств в России реализуют 960 объектов и мероприятий. Будут возводиться объекты дорожной и инженерной инфраструктуры, планируется реализовать социальные и рекреационные проекты. Преобразования затронут самые разные сферы жизни: восстановление исторических центров городов, строительство метро, возведение комплексов очистных сооружений и другие.
В июле в Челябинске подсчитали, что работа метротрамвая в течение эксплуатации обеспечит ВВП России более 51 миллиарда рублей. Ежегодно метротрамвай будет перевозить по 75 миллионов пассажиров.
Реализовать проект Челябинску предстоит в 2024—2025 годах
Скрин: Минстрой РФ
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Минстрой РФ направит Челябинской области в 2024—2025 годах 73 миллиарда рублей на развитие транспортной инфраструктуры в рамках бюджетного финансирования. Как сообщило ведомство, работа по распределению инфраструктурного кредита завершилась. «Завершено распределение инфраструктурных бюджетных кредитов на сумму в один трлн рублей. Проект Челябинской области предполагает закуп подвижного состава, строительство метротрамвая и восстановление трамвайной сети», — рассказал Минстрой РФ в своем telegram-канале. До 2025 года с использованием заемных средств в России реализуют 960 объектов и мероприятий. Будут возводиться объекты дорожной и инженерной инфраструктуры, планируется реализовать социальные и рекреационные проекты. Преобразования затронут самые разные сферы жизни: восстановление исторических центров городов, строительство метро, возведение комплексов очистных сооружений и другие. В июле в Челябинске подсчитали, что работа метротрамвая в течение эксплуатации обеспечит ВВП России более 51 миллиарда рублей. Ежегодно метротрамвай будет перевозить по 75 миллионов пассажиров.