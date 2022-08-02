02 августа 2022

Москва даст Челябинской области 73 млрд на метротрамвай. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Величина инфраструктурного кредита составит 73 млрд рублей Фото:

Минстрой РФ направит Челябинской области в 2024—2025 годах 73 миллиарда рублей на развитие транспортной инфраструктуры в рамках бюджетного финансирования. Как сообщило ведомство, работа по распределению инфраструктурного кредита завершилась.

«Завершено распределение инфраструктурных бюджетных кредитов на сумму в один трлн рублей. Проект Челябинской области предполагает закуп подвижного состава, строительство метротрамвая и восстановление трамвайной сети», — рассказал Минстрой РФ в своем telegram-канале.

До 2025 года с использованием заемных средств в России реализуют 960 объектов и мероприятий. Будут возводиться объекты дорожной и инженерной инфраструктуры, планируется реализовать социальные и рекреационные проекты. Преобразования затронут самые разные сферы жизни: восстановление исторических центров городов, строительство метро, возведение комплексов очистных сооружений и другие.

В июле в Челябинске подсчитали, что работа метротрамвая в течение эксплуатации обеспечит ВВП России более 51 миллиарда рублей. Ежегодно метротрамвай будет перевозить по 75 миллионов пассажиров.

Реализовать проект Челябинску предстоит в 2024—2025 годах
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Минстрой РФ направит Челябинской области в 2024—2025 годах 73 миллиарда рублей на развитие транспортной инфраструктуры в рамках бюджетного финансирования. Как сообщило ведомство, работа по распределению инфраструктурного кредита завершилась. «Завершено распределение инфраструктурных бюджетных кредитов на сумму в один трлн рублей. Проект Челябинской области предполагает закуп подвижного состава, строительство метротрамвая и восстановление трамвайной сети», — рассказал Минстрой РФ в своем telegram-канале. До 2025 года с использованием заемных средств в России реализуют 960 объектов и мероприятий. Будут возводиться объекты дорожной и инженерной инфраструктуры, планируется реализовать социальные и рекреационные проекты. Преобразования затронут самые разные сферы жизни: восстановление исторических центров городов, строительство метро, возведение комплексов очистных сооружений и другие. В июле в Челябинске подсчитали, что работа метротрамвая в течение эксплуатации обеспечит ВВП России более 51 миллиарда рублей. Ежегодно метротрамвай будет перевозить по 75 миллионов пассажиров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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