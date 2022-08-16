Эстония закрыла границу с Россией в Нарве

Эстония закрыла границу с Россией на пункте пропуска Нарва-Ивангород
Эстонская сторона закрыла пункт пропуска Нарва-Ивангород. Через границу не пропускают ни граждан Эстонии, ни граждан России. Об этом сообщает издание Delfi.
«Эстония закрыла границу с Россией на пункте пропуска Нарва-Ивангород. Не пропускают ни россиян, ни эстонцев», — передает издание.
По предварительной информации, причина закрытия границы в демонтаже памятника танку Т-34 в Нарве. Также в городе демонтируют другие советские памятники.
Ранее власти Эстонии решили ограничить въезд и выдачу виз гражданам России. Также власти заявили, что будут лишать гражданства иностранцев, которые выступают против демонтажа танка Т-34.
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