Эстония закрыла границу с Россией в Нарве

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Эстония закрыла границу с Россией на пункте пропуска Нарва-Ивангород Фото:

Эстонская сторона закрыла пункт пропуска Нарва-Ивангород. Через границу не пропускают ни граждан Эстонии, ни граждан России. Об этом сообщает издание Delfi.

«Эстония закрыла границу с Россией на пункте пропуска Нарва-Ивангород. Не пропускают ни россиян, ни эстонцев», — передает издание.

По предварительной информации, причина закрытия границы в демонтаже памятника танку Т-34 в Нарве. Также в городе демонтируют другие советские памятники.

Ранее власти Эстонии решили ограничить въезд и выдачу виз гражданам России. Также власти заявили, что будут лишать гражданства иностранцев, которые выступают против демонтажа танка Т-34.

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Эстонская сторона закрыла пункт пропуска Нарва-Ивангород. Через границу не пропускают ни граждан Эстонии, ни граждан России. Об этом сообщает издание Delfi. «Эстония закрыла границу с Россией на пункте пропуска Нарва-Ивангород. Не пропускают ни россиян, ни эстонцев», — передает издание. По предварительной информации, причина закрытия границы в демонтаже памятника танку Т-34 в Нарве. Также в городе демонтируют другие советские памятники. Ранее власти Эстонии решили ограничить въезд и выдачу виз гражданам России. Также власти заявили, что будут лишать гражданства иностранцев, которые выступают против демонтажа танка Т-34.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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