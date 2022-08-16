Якушев подсказал губернаторам, как выполнить новую задачу Путина

16 августа 2022 в 17:14 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев обозначил приоритеты импортозамещения Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Чтобы выполнить задачу по наполнению рынка продуктами собственного производства, которую ставил президент РФ Владимир Путин, властям стоит сосредоточиться на сегментах, которые еще только могут попасть под санкции. Об этом заявил полпред главы государства в УрФО Владимир Якушев, сообщили URA.RU в его пресс-службе. «Наш внутренний рынок обеспечен собственными видами продовольствия по целому ряду позиций, а по некоторым возник хороший экспортный потенциал. Ключевая задача сейчас — снизить импортную составляющую, перевооружиться в тех сегментах, которые попали под санкции, и тех, где подобных решений еще можно ожидать. Над этим сейчас работают и федеральное правительство, и регионы, и сам бизнес», — обозначил Якушев. Отдельно полпред напомнил, что к 2030 году Россия, согласно доктрине продовольственной безопасности, должна быть обеспечена семенами отечественной селекции на 75%. В регионах УрФО селекцией культур занимаются три центра: УрО РАН, тюменский институт Северного Зауралья и научный центр агрохолдинга «Курган-семена». Весной президент Путин дал поручение увеличить выпуск продуктов собственного производства. Глава государства подчеркивал, что Россия уже сейчас обеспечена всем необходимым продовольствием. По словам президента, страна должна «рачительнее» относиться к поставкам продуктов за рубеж. Из-за спецоперации на Украине страны Запада ввели против России санкции. Они включили в себя логистические, банковские, экономические ограничения, из-за этого, в частности, российский рынок покинули некоторые иностранные компании. Президент Путин неоднократно подчеркивал, что именно эти действия Запада привели к мировому энергокризису. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы выполнить задачу по наполнению рынка продуктами собственного производства, которую ставил президент РФ Владимир Путин, властям стоит сосредоточиться на сегментах, которые еще только могут попасть под санкции. Об этом заявил полпред главы государства в УрФО Владимир Якушев, сообщили URA.RU в его пресс-службе. «Наш внутренний рынок обеспечен собственными видами продовольствия по целому ряду позиций, а по некоторым возник хороший экспортный потенциал. Ключевая задача сейчас — снизить импортную составляющую, перевооружиться в тех сегментах, которые попали под санкции, и тех, где подобных решений еще можно ожидать. Над этим сейчас работают и федеральное правительство, и регионы, и сам бизнес», — обозначил Якушев. Отдельно полпред напомнил, что к 2030 году Россия, согласно доктрине продовольственной безопасности, должна быть обеспечена семенами отечественной селекции на 75%. В регионах УрФО селекцией культур занимаются три центра: УрО РАН, тюменский институт Северного Зауралья и научный центр агрохолдинга «Курган-семена». Весной президент Путин дал поручение увеличить выпуск продуктов собственного производства. Глава государства подчеркивал, что Россия уже сейчас обеспечена всем необходимым продовольствием. По словам президента, страна должна «рачительнее» относиться к поставкам продуктов за рубеж. Из-за спецоперации на Украине страны Запада ввели против России санкции. Они включили в себя логистические, банковские, экономические ограничения, из-за этого, в частности, российский рынок покинули некоторые иностранные компании. Президент Путин неоднократно подчеркивал, что именно эти действия Запада привели к мировому энергокризису.