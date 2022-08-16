В День города в Кургане будет облачно и тепло

Синоптики дали прогноз погоды на День города в Кургане (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В День города в Кургане 20 августа температура воздуха составит +19 градусов. В субботу синоптики прогнозируют переменную облачность. Данная информация опубликована на сайтах сервисов погоды.

«20 августа, суббота. Днем +19 градусов. Облачно с прояснениями. Штиль», — указано в сервисе «Яндекс. Погода». Вечером синоптики прогнозируют +16 градусов. Подобная погода указана на сайте Гидрометцентра России. В День города, по прогнозу, будет облачно с прояснениями, без осадков.

Сервис Gismeteo сообщает, что воздух 20 августа в Кургане прогреется до 22 градусов. Ожидается солнечная погода. Прогноз на пять дней, который в группе «Погода 45» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал синоптик-любитель Илья Винштейн, говорится, что в эту субботу будет 20 градусов выше нуля.

Сайт курганского регионального гидрометцентра предупреждает, что по 20 августа на северо-западе области сохранится чрезвычайная пожарная опасность — 5 класс горимости леса. В крайних западных и юго-западных районах прогнозируют высокую пожарную опасность.

Ранее URA.RU писало, что из-за ремонта на Центральной площади им. Владимира Ленина главным местом празднования Дня города станет Троицкая площадь. 20 августа будут организованы более 40 площадок. Из-за праздника запретят продавать крепкий алкоголь.