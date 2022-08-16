Политологи заметили оживление возможных преемников Зеленского

16 августа 2022 в 22:29 Размер текста - 17 +

Будущие соперники Владимира Зеленского начали активную медийную компанию, считает Вадим Карасев Фото: Официальный сайт президента Украины Возможные преемники президента Украины Владимира Зеленского стали активно проявлять себя на публике. Об этом рассказал директор Института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасев. «Военное положение в стране продлено до конца ноября, выборы в такое время не проводят, но, тем не менее, наблюдается некое оживление на политической сцене. Советник президента Арестович заявил, что пойдет в президенты, активную медийную публичную политику ведет Притула — это можно расценивать как начало нового электорального цикла или как некое электоральное оживление. Также наблюдается политизация военных — в частности, речь идет о главнокомандующем ВСУ Залужном», — сказал Карасев в беседе с агентством «Украина.ру». Как отметил политический эксперт Александр Кочетков, поле политической борьбы на Украине «сужается». «У власти появляется практически непреодолимый соблазн каким-то образом прикрутить гайк. То есть сузить публичные возможности всех, кто не согласен с позицией власти», — сказал Кочетков. Ранее советника главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о готовности пойти на президентские выборы. Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива считает, что на Западе Зеленскому в преемники готовят главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Возможные преемники президента Украины Владимира Зеленского стали активно проявлять себя на публике. Об этом рассказал директор Института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасев. «Военное положение в стране продлено до конца ноября, выборы в такое время не проводят, но, тем не менее, наблюдается некое оживление на политической сцене. Советник президента Арестович заявил, что пойдет в президенты, активную медийную публичную политику ведет Притула — это можно расценивать как начало нового электорального цикла или как некое электоральное оживление. Также наблюдается политизация военных — в частности, речь идет о главнокомандующем ВСУ Залужном», — сказал Карасев в беседе с агентством «Украина.ру». Как отметил политический эксперт Александр Кочетков, поле политической борьбы на Украине «сужается». «У власти появляется практически непреодолимый соблазн каким-то образом прикрутить гайк. То есть сузить публичные возможности всех, кто не согласен с позицией власти», — сказал Кочетков. Ранее советника главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о готовности пойти на президентские выборы. Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива считает, что на Западе Зеленскому в преемники готовят главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.