Под Екатеринбургом загорелся лес, где обитают бурундуки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Екатеринбурга и окрестностей объединились, чтобы потушить огонь в лесу возле поселка Исеть в 20 километрах от Екатеринбурга. Там особенно много бурундуков, поэтому от пожара надо избавиться, пишут волонтеры в telegram-канале «Добровольцы быстрого реагирования».

«Горит лес вблизи поселка Исеть. Лесничий запросил помощь у добровольцев в тушении. Пожар очень важно срочно потушить. Всем известно, что в этих окрестностях ареал наших любимых бурундучков. Спасем бурундучков!», — написала одна из волонтеров. Позже девушка отписалась, что группа добровольцев набрана.

Также она подробнее рассказала, в каких условиях живут животные — их норы представляют собой длинные укрытия, в которых есть несколько камер для хранения запасов еды, одно гнездовое место для отдыха и несколько тупиковых отсеков-уборных. Для удобства укрытия застилают листьями и травой. Именно тут животные зимуют, а самки выводят потомство.

В Свердловской области в последние недели бушуют лесные пожары. Из-за них в Екатеринбурге был смог. Ситуацию с пожарами взял на контроль губернатор Евгений Куйвашев.

Пожар вспыхнул в поселке Исеть под Екатеринбургом Скрин Яндекс.Карт