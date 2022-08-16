Свердловчане объединяются, чтобы спасти бурундуков от пожара. Фото

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Бачелино, пожары. Тюмень, лесной пожар, пожар в деревне, бачелино
Под Екатеринбургом загорелся лес, где обитают бурундуки Фото:

Жители Екатеринбурга и окрестностей объединились, чтобы потушить огонь в лесу возле поселка Исеть в 20 километрах от Екатеринбурга. Там особенно много бурундуков, поэтому от пожара надо избавиться, пишут волонтеры в telegram-канале «Добровольцы быстрого реагирования».

«Горит лес вблизи поселка Исеть. Лесничий запросил помощь у добровольцев в тушении. Пожар очень важно срочно потушить. Всем известно, что в этих окрестностях ареал наших любимых бурундучков. Спасем бурундучков!», — написала одна из волонтеров. Позже девушка отписалась, что группа добровольцев набрана.

Также она подробнее рассказала, в каких условиях живут животные — их норы представляют собой длинные укрытия, в которых есть несколько камер для хранения запасов еды, одно гнездовое место для отдыха и несколько тупиковых отсеков-уборных. Для удобства укрытия застилают листьями и травой. Именно тут животные зимуют, а самки выводят потомство.

В Свердловской области в последние недели бушуют лесные пожары. Из-за них в Екатеринбурге был смог. Ситуацию с пожарами взял на контроль губернатор Евгений Куйвашев.

Пожар вспыхнул в поселке Исеть под Екатеринбургом
Помощи у волонтеров попросил лесничий

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Жители Екатеринбурга и окрестностей объединились, чтобы потушить огонь в лесу возле поселка Исеть в 20 километрах от Екатеринбурга. Там особенно много бурундуков, поэтому от пожара надо избавиться, пишут волонтеры в telegram-канале «Добровольцы быстрого реагирования». «Горит лес вблизи поселка Исеть. Лесничий запросил помощь у добровольцев в тушении. Пожар очень важно срочно потушить. Всем известно, что в этих окрестностях ареал наших любимых бурундучков. Спасем бурундучков!», — написала одна из волонтеров. Позже девушка отписалась, что группа добровольцев набрана. Также она подробнее рассказала, в каких условиях живут животные — их норы представляют собой длинные укрытия, в которых есть несколько камер для хранения запасов еды, одно гнездовое место для отдыха и несколько тупиковых отсеков-уборных. Для удобства укрытия застилают листьями и травой. Именно тут животные зимуют, а самки выводят потомство. В Свердловской области в последние недели бушуют лесные пожары. Из-за них в Екатеринбурге был смог. Ситуацию с пожарами взял на контроль губернатор Евгений Куйвашев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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