16 августа 2022

Власти Запорожья оценили возможность консервации ЗАЭС

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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
В ВГА заявили, что ЗАЭС можно законсервировать, но нельзя вывезти бочки с ядерным топливом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На сегодняшний день существует возможность законсервировать Запорожскую АЭС, но вывезти с ее территории бочки с ядерным топливом не получится. Об этом доложил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Возможность [законсервировать ЗАЭС] есть, она очень дорогая, с точки зрения экономики однозначно это будет минус. По сути — это [необходимо] станцию закрыть. Но мы не вывезем непосредственно из сухого хранилища отходы ядерного топлива, все равно все эти бочки останутся — 174 штуки, или когда мы будем их вывозить, ВСУ будут бить по ним», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Ранее ВСУ обстреляли контейнеры с ядерными отходами на территории Запорожской АЭС. Рогов сообщил, что уязвимыми местами атомной электростанции являются контейнеры с ядерными отходами и система охлаждения.

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На сегодняшний день существует возможность законсервировать Запорожскую АЭС, но вывезти с ее территории бочки с ядерным топливом не получится. Об этом доложил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Возможность [законсервировать ЗАЭС] есть, она очень дорогая, с точки зрения экономики однозначно это будет минус. По сути — это [необходимо] станцию закрыть. Но мы не вывезем непосредственно из сухого хранилища отходы ядерного топлива, все равно все эти бочки останутся — 174 штуки, или когда мы будем их вывозить, ВСУ будут бить по ним», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live». Ранее ВСУ обстреляли контейнеры с ядерными отходами на территории Запорожской АЭС. Рогов сообщил, что уязвимыми местами атомной электростанции являются контейнеры с ядерными отходами и система охлаждения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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