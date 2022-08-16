Власти Запорожья оценили возможность консервации ЗАЭС

17 августа 2022 в 00:33 Размер текста - 17 +

В ВГА заявили, что ЗАЭС можно законсервировать, но нельзя вывезти бочки с ядерным топливом Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На сегодняшний день существует возможность законсервировать Запорожскую АЭС, но вывезти с ее территории бочки с ядерным топливом не получится. Об этом доложил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Возможность [законсервировать ЗАЭС] есть, она очень дорогая, с точки зрения экономики однозначно это будет минус. По сути — это [необходимо] станцию закрыть. Но мы не вывезем непосредственно из сухого хранилища отходы ядерного топлива, все равно все эти бочки останутся — 174 штуки, или когда мы будем их вывозить, ВСУ будут бить по ним», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live». Ранее ВСУ обстреляли контейнеры с ядерными отходами на территории Запорожской АЭС. Рогов сообщил, что уязвимыми местами атомной электростанции являются контейнеры с ядерными отходами и система охлаждения.

На сегодняшний день существует возможность законсервировать Запорожскую АЭС, но вывезти с ее территории бочки с ядерным топливом не получится. Об этом доложил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Возможность [законсервировать ЗАЭС] есть, она очень дорогая, с точки зрения экономики однозначно это будет минус. По сути — это [необходимо] станцию закрыть. Но мы не вывезем непосредственно из сухого хранилища отходы ядерного топлива, все равно все эти бочки останутся — 174 штуки, или когда мы будем их вывозить, ВСУ будут бить по ним», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live». Ранее ВСУ обстреляли контейнеры с ядерными отходами на территории Запорожской АЭС. Рогов сообщил, что уязвимыми местами атомной электростанции являются контейнеры с ядерными отходами и система охлаждения.