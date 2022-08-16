Власти Запорожья оценили возможность консервации ЗАЭС

На сегодняшний день существует возможность законсервировать Запорожскую АЭС, но вывезти с ее территории бочки с ядерным топливом не получится. Об этом доложил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Возможность [законсервировать ЗАЭС] есть, она очень дорогая, с точки зрения экономики однозначно это будет минус. По сути — это [необходимо] станцию закрыть. Но мы не вывезем непосредственно из сухого хранилища отходы ядерного топлива, все равно все эти бочки останутся — 174 штуки, или когда мы будем их вывозить, ВСУ будут бить по ним», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».
Ранее ВСУ обстреляли контейнеры с ядерными отходами на территории Запорожской АЭС. Рогов сообщил, что уязвимыми местами атомной электростанции являются контейнеры с ядерными отходами и система охлаждения.
Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!
На сегодняшний день существует возможность законсервировать Запорожскую АЭС, но вывезти с ее территории бочки с ядерным топливом не получится. Об этом доложил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Возможность [законсервировать ЗАЭС] есть, она очень дорогая, с точки зрения экономики однозначно это будет минус. По сути — это [необходимо] станцию закрыть. Но мы не вывезем непосредственно из сухого хранилища отходы ядерного топлива, все равно все эти бочки останутся — 174 штуки, или когда мы будем их вывозить, ВСУ будут бить по ним», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live». Ранее ВСУ обстреляли контейнеры с ядерными отходами на территории Запорожской АЭС. Рогов сообщил, что уязвимыми местами атомной электростанции являются контейнеры с ядерными отходами и система охлаждения.