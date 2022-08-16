Экономист перечислил способы заработка с помощью банковской карты

17 августа 2022 в 05:37 Размер текста - 17 +

Для получения максимального кешбэка эксперт советует использовать несколько карт Фото: Денис Моргунов © URA.RU Банки, стремясь привлечь новых клиентов и удержать старых, вводят для держателей пластиковых карт разные бонусы и привилегии, которые в ряде случаев способствуют заработку или экономии средств. Об этом рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. «Самые простые способы зарабатывать на картах — начисление процентов на остаток, кешбэк, программы лояльности, грамотное использование кредитной карты в симбиозе с дебетовой и максимально выигрышные условия по обслуживанию.», — приводит слова экономиста агентство «Прайм». Так, подчеркнул Переславский, клиенты получают определенный процент годовых, который начисляется ежемесячно на остаток. «То есть, если годовой процент — это шесть процентов, то в день клиент получает примерно 0,017 процента от остатка», — пояснил он. Отдельно специалист выделил программы кешбэка, доходность по которым в ряде банков достигает 40% по нескольким категориям товаров. «Как правило, максимальная сумма кешбэка в месяц ограничена. В одних банках начислить могут до 10 тысяч рублей в месяц, в других — только до 5 тысяч», — добавил Переславский. Ранее юрист рассказывала, что в ежемесячные квитанции ЖКУ россиян входят некоторые услуги, оплату за которые можно снизить. А автоэксперт рассказывал, как сэкономить на покупке зимней резины. Покупать новые шины специалист советовал уже летом.

Банки, стремясь привлечь новых клиентов и удержать старых, вводят для держателей пластиковых карт разные бонусы и привилегии, которые в ряде случаев способствуют заработку или экономии средств. Об этом рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. «Самые простые способы зарабатывать на картах — начисление процентов на остаток, кешбэк, программы лояльности, грамотное использование кредитной карты в симбиозе с дебетовой и максимально выигрышные условия по обслуживанию.», — приводит слова экономиста агентство «Прайм». Так, подчеркнул Переславский, клиенты получают определенный процент годовых, который начисляется ежемесячно на остаток. «То есть, если годовой процент — это шесть процентов, то в день клиент получает примерно 0,017 процента от остатка», — пояснил он. Отдельно специалист выделил программы кешбэка, доходность по которым в ряде банков достигает 40% по нескольким категориям товаров. «Как правило, максимальная сумма кешбэка в месяц ограничена. В одних банках начислить могут до 10 тысяч рублей в месяц, в других — только до 5 тысяч», — добавил Переславский. Ранее юрист рассказывала, что в ежемесячные квитанции ЖКУ россиян входят некоторые услуги, оплату за которые можно снизить. А автоэксперт рассказывал, как сэкономить на покупке зимней резины. Покупать новые шины специалист советовал уже летом.