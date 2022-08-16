Экономист перечислил способы заработка с помощью банковской карты

Банки, стремясь привлечь новых клиентов и удержать старых, вводят для держателей пластиковых карт разные бонусы и привилегии, которые в ряде случаев способствуют заработку или экономии средств. Об этом рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
«Самые простые способы зарабатывать на картах — начисление процентов на остаток, кешбэк, программы лояльности, грамотное использование кредитной карты в симбиозе с дебетовой и максимально выигрышные условия по обслуживанию.», — приводит слова экономиста агентство «Прайм». Так, подчеркнул Переславский, клиенты получают определенный процент годовых, который начисляется ежемесячно на остаток. «То есть, если годовой процент — это шесть процентов, то в день клиент получает примерно 0,017 процента от остатка», — пояснил он.
Отдельно специалист выделил программы кешбэка, доходность по которым в ряде банков достигает 40% по нескольким категориям товаров. «Как правило, максимальная сумма кешбэка в месяц ограничена. В одних банках начислить могут до 10 тысяч рублей в месяц, в других — только до 5 тысяч», — добавил Переславский.
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