Юрист раскрыл, как сэкономить деньги на услугах ЖКХ

Эксперт в области ЖКХ рекомендует заменить старую бытовую технику Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

В ежемесячные квитанции ЖКУ россиян входят некоторые услуги, оплату за которые можно снизить. Об этом рассказал эксперт в области ЖКХ, юрист Евгения Юнисова.

«Лучше достигать экономии за счет установки индивидуальных приборов учета потребления воды. В некоторых регионах есть большие нормативы потребления горячей и холодной воды, которые могут быть с повышающим коэффициентом — то есть выше реальных потребностей семьи», — отметила она в интервью радио Sputnik.

Таким образом, учет по общедомовому, а не по индивидуальному потреблению, существенно повышает сумму в платежке. Эксперт также отмечает, что для экономии необходимо избавиться от старой бытовой техники — например, холодильники, сделанные еще в СССР, увеличивают потребление электроэнергии, а следовательно, и конечную стоимость ЖКУ по квитанции. «Имеет смысл провести ревизию техники и подсчитать, что выгоднее — использовать бабушкин холодильник или купить новый», — дополнила Юнисова.

Ранее эксперты Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость, назвали несколько способов снизить квартплату. В их числе — привлечение жителей дома к уборке своего этажа и лестниц снизит тариф на содержание внутренней территории. А общие помещения в доме можно сдавать в аренду, полученные доходы направляются на содержание дома.