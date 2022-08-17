В США пристыдили Украину за неусвоенный урок Курской битвы

Киев напрасно рассказал всему миру о планах наступления, считает Линд Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина третий месяц трубит о контрнаступлении на юге, игнорируя урок Курской битвы. Об этом в статье для журнала American Conservative написал обозреватель Уильям Линд. По его мнению, власти в Киеве напрасно оповестили мир о своих планах, тем самым снизив шансы на успех операции.

«Украина третий месяц подряд трубит о крупном контрнаступлении на юге, тем самым игнорируя урок Курской битвы. Если противник знает, где ты планируешь атаковать, нужно атаковать в другом месте», — указал Линд.

Ранее ряд зарубежных СМИ писал о том, что Украина готовится к наступлению на Херсон. По этой информации, неудача на этом направлении может лишить страну поддержки некоторых стран Запада. При этом власти Херсона уже указали на неудачную попытку контрнаступления ВСУ. Украина скорее всего не сможет отразить новое наступление российской армии в рамках спецоперации РФ, считают эксперты.