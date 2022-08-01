Россия продолжает специальную операцию на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина готовит контрнаступление на Херсон, солдаты ВСУ массово дезертируют. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 1 августа.
- Американский журнал The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщил, что Украина готовится к наступлению на Херсон. По информации журнала, неудача Украины на херсонском направлении может лишить страну поддержки некоторых стран Запада;
- В Минобороны РФ в свою очередь сообщили, что бойцы ВСУ массово дезертируют на харьковском и запорожском направлениях. Солдаты оставляют свои позиции в этих регионах;
- Великобритания намерена передать Украине два противоминных корабля. Стороны ведут переговоры о том, как это сделать;
- Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что вхождение региона в состав Украины «было ошибкой». По словам Стремоусова, исторически Херсон не имел отношения к Украине;
- Бывший депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского Алексей Ковалев заявил, что НАТО помешало Киеву прекратить конфликт на Донбассе. По словам Ковалева, западные лидеры не захотели, чтобы конфликт на Донбассе закончился.
С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. По словам главы государства, ключевая задача спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов.
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