Кандидаты в свердловские губернаторы схлестнутся в прямом эфире. Даты, фамилии

17 августа 2022 в 14:33 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев и его конкуренты узнали своих визави на теледебатах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Кандидаты в губернаторы Свердловской области проведут серию предвыборных дебатов в эфире «Областного телевидения» и «Четвертого канала». По итогам жеребьевки действующему главе региона Евгению Куйвашеву («Единая Россия») в соперники достался депутат заксобрания Александр Каптюг (ЛДПР). Это следует из графика встреч, копия которого есть в распоряжении URA.RU. Регламент дебатов предполагает, что кандидаты встречаются один на один согласно результатам жеребьевки. У каждого участника в запасе есть 15 минут. За это время политики должны выступить с приветствием, задать оппоненту не более четырех вопросов и произнести заключительное слово. По сумме нескольких эфиров каждый участник должен получить 60 минут экранного времени. Жеребьевка определила, что дебаты Евгения Куйвашева и Александра Каптюга покажут 22 и 25 августа в 17:00 на ОТВ, а 30 августа и 1 сентября в 18:00 — на «Четвертом канале». При этом сейчас доподлинно неизвестно, будет ли губернатор участвовать во встрече. По закону каждый кандидат имеет право отказаться от дебатов. Остальные три кандидата встретятся между собой. Вице-спикер заксо Александр Ивачев (КПРФ) пообщается с депутатом Госдумы Андреем Кузнецовым («Справедливая Россия») 23 августа в 17:00 на ОТВ и 31 августа в 18:00 на «Четвертом канале». Каждый из них отдельно встретится с депутатом Госдумы Александром Деминым («Новые люди»): Ивачев — 26 августа в 17:00 на ОТВ и на 2 сентября в 18:00 на «Четвертом», а Кузнецов — 24 августа в 17:00 на ОТВ и 29 августа в 18:00 на «Четвертом». В ходе предыдущих губернаторских выборов в Свердловской области тоже велись теледебаты. Тогда Куйвашеву в соперники достался представитель партии «Зеленые» Константин Киселев. В рамках нынешней кампании губернатора вызывал на дебаты коммунист Ивачев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кандидаты в губернаторы Свердловской области проведут серию предвыборных дебатов в эфире «Областного телевидения» и «Четвертого канала». По итогам жеребьевки действующему главе региона Евгению Куйвашеву («Единая Россия») в соперники достался депутат заксобрания Александр Каптюг (ЛДПР). Это следует из графика встреч, копия которого есть в распоряжении URA.RU. Регламент дебатов предполагает, что кандидаты встречаются один на один согласно результатам жеребьевки. У каждого участника в запасе есть 15 минут. За это время политики должны выступить с приветствием, задать оппоненту не более четырех вопросов и произнести заключительное слово. По сумме нескольких эфиров каждый участник должен получить 60 минут экранного времени. Жеребьевка определила, что дебаты Евгения Куйвашева и Александра Каптюга покажут 22 и 25 августа в 17:00 на ОТВ, а 30 августа и 1 сентября в 18:00 — на «Четвертом канале». При этом сейчас доподлинно неизвестно, будет ли губернатор участвовать во встрече. По закону каждый кандидат имеет право отказаться от дебатов. Остальные три кандидата встретятся между собой. Вице-спикер заксо Александр Ивачев (КПРФ) пообщается с депутатом Госдумы Андреем Кузнецовым («Справедливая Россия») 23 августа в 17:00 на ОТВ и 31 августа в 18:00 на «Четвертом канале». Каждый из них отдельно встретится с депутатом Госдумы Александром Деминым («Новые люди»): Ивачев — 26 августа в 17:00 на ОТВ и на 2 сентября в 18:00 на «Четвертом», а Кузнецов — 24 августа в 17:00 на ОТВ и 29 августа в 18:00 на «Четвертом». В ходе предыдущих губернаторских выборов в Свердловской области тоже велись теледебаты. Тогда Куйвашеву в соперники достался представитель партии «Зеленые» Константин Киселев. В рамках нынешней кампании губернатора вызывал на дебаты коммунист Ивачев.