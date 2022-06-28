Александр Ивачев вызвал Куйвашева на дебаты из-за спора по Ельцин Центру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Глава свердловских коммунистов, кандидат в губернаторы Свердловской области Александр Ивачев вызвал действующего регионального главу Евгения Куйвашева на дебаты. Причиной стал тот факт, что во время ежегодного отчета губернатора перед заксобранием депутатов лишили возможности задавать вопросы.

Губернатор Свердловской области ранее поддержал в своем telegram-канале Ельцин Центр из-за критики Ивачева. Свою позицию по центру Куйвашеву пришлось опубликовать в соцсетях в связи с тем, что на заседании коммунисту не дали задать вопрос, заблокировав соответствующую кнопку. Регламент отчета перед заксобранием области не предусматривает, что губернатору будут задавать вопросы после доклада.

«Спасибо за то, что отреагировали на мой вопрос так оперативно в соцсетях. Жаль, что делаете это не в рамках своего отчета законодательному собранию, где нам, депутатам, просто выключили микрофон. Но я готов обсуждать важный для земляков вопросы в любом формате. Раз мы не может сделать это как губернатор и зампред областной думы, то предлагаю это сделать на дебатах, как кандидаты в губернаторы. По дуэльной традиции оставляю право выбора места и времени за вами», — сказал Ивачев в своем обращении к Куйвашеву, которое опубликовано в соцсетях коммуниста.

Ивачев является третьим официально выдвинутым кандидатом в губернаторы. Первым заявился действующий глава региона Евгений Куйвашев («Единая Россия»), следом об участии объявил депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия»). 19 июня своего кандидата — депутата ГД Александра Демина — утвердит партия «Новые люди». От ЛДПР выдвинулся глава реготделения Александр Каптюг. Выборы губернатора пройдут 11 сентября.

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