Аксенов предупредил о новых взрывах в Крыму

На складе боеприпасов в Крыму существуют риски возгорания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Джанкойском районе Крыма после атаки ВСУ продолжают тлеть два очага, так что риски детонации снарядов сохраняются. Такое заявление сделал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Там тлеют два небольших очага, то есть [существуют] риски возгорания и детонации. По обстановке: последняя детонация была в 08:15 — 08:20», — его слова приводит ТАСС.

Ранее администрация Крыма сообщала о том, что на военной базе, ответственность за диверсию которой взяли на себя украинские военные, прекратились взрывы. Инцидент произошел днем 16 августа. Возгорание произошло на площадке временного хранения снарядов в воинской части, пострадало два человека, однако их жизни ничто не угрожает. В Минобороны России отметили, что диверсия нанесла ущерб ряду гражданских объектов, передает RT. После детонации боеприпасов движение поездов в Крыму временно прекратилось, сейчас восстановлено, пишет MK.RU.

На Украине проходит вынужденная спецоперация, о которой в феврале этого года объявил президент России Владимир Путин. Главная ее цель — демилитаризация и денацификация этой территории, а также спасение граждан Донбасса от участившихся обстрелов ВСУ и нацбатов. Однако российской стороной были неоднократно зафиксированы случаи издевательств украинских военных и националистов над гражданскими и использование их в качестве живых щитов.