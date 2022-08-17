Администрация Крыма: на военной базе прекратились взрывы

Боеприпасы на военной базе Крыма детонировали с 16 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Джанкойском районе Республики Крым прекратилась детонация боеприпасов. Такое заявление сделала глава районной администрации Инна Федоренко.

«Разрывы боеприпасов на складе военного назначения под Джанкоем на севере Крыма прекратились», — сообщила она. Ее слова приводит ТАСС.

О взрывах в Крыму стало известно утром 16 августа. По данным Минобороны РФ, возгорание произошло на площадке временного хранения снарядов в воинской части, ведомство назвало случившееся диверсией. Ответственность за это взяли на себя Вооруженные силы Украины. В результате инцидента пострадали два человека, угрозы их жизни нет. Кроме того, была повреждена железная дорога. После этого власти полуострова ввели режим чрезвычайной ситуации, передает телеканал 360. Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по данному инциденту, приводит информацию Life.

Россия проводит вынужденную специальную операцию на Украине с февраля этого года. Причина этого — участившиеся обстрелы мирных граждан Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. Российские военные, в отличие от украинских, не причиняют вреда гражданским. В свою очередь, ВСУ и нацбаты неоднократно были замечены в пытках людей, использовании их в качестве живого щита и жестоких убийствах.