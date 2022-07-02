Минобороны РФ сообщило о провокации националистов в Славянске

02 июля 2022 в 23:42 Размер текста - 17 +

В результате провокационного обстрела ВСУ в Славянске погибла мирная жительница города (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские националисты обстреляли с артиллерии мирное население Славянска (Донецкая народная республика). Об этом сообщает Министерство обороны России. «В Славянске Донецкой Народной Республики с целью обвинения России в уничтожении мирного населения Украины 30 июня 2022 года подразделения ВСУ с территории Славянского комбикормового завода осуществили артиллерийский обстрел жилых кварталов, в результате которого погибла женщина и около 10 человек получили ранения», — сообщает оборонное ведомство. Отмечается, что через несколько минут после обстрела на месте происшествия работали репортеры украинских СМИ, которые фиксировали последствия якобы избирательных ударов российских войск. Ранее сообщалось, что по подобному сценарию Киев подготавливает провокацию в Одессе. Украинские власти собрались обстреливать мирное население кассетными боеприпасами. Кроме того, ВСУ планировали сжечь в ДНР целый город и обвинить в гибели мирных граждан Россию. Также украинские боевики планируют подорвать водохранилище и затопить села Донбасса. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что ВСУ регулярно проводили в Донбассе карательные операции. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Украинские националисты обстреляли с артиллерии мирное население Славянска (Донецкая народная республика). Об этом сообщает Министерство обороны России. «В Славянске Донецкой Народной Республики с целью обвинения России в уничтожении мирного населения Украины 30 июня 2022 года подразделения ВСУ с территории Славянского комбикормового завода осуществили артиллерийский обстрел жилых кварталов, в результате которого погибла женщина и около 10 человек получили ранения», — сообщает оборонное ведомство. Отмечается, что через несколько минут после обстрела на месте происшествия работали репортеры украинских СМИ, которые фиксировали последствия якобы избирательных ударов российских войск. Ранее сообщалось, что по подобному сценарию Киев подготавливает провокацию в Одессе. Украинские власти собрались обстреливать мирное население кассетными боеприпасами. Кроме того, ВСУ планировали сжечь в ДНР целый город и обвинить в гибели мирных граждан Россию. Также украинские боевики планируют подорвать водохранилище и затопить села Донбасса. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что ВСУ регулярно проводили в Донбассе карательные операции.